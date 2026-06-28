Το πούρο της βίας: Η εντελώς απρόσμενη προέλευση της λέξης «τραμπούκος»

Σήμερα, όταν ακούμε τη λέξη «τραμπούκος», ο νους μας πηγαίνει αμέσως σε ανθρώπους της βίας, σε χούλιγκαν ή σε άτομα που προσπαθούν να επιβληθούν με τον εκφοβισμό. Αν όμως γυρίζαμε τον χρόνο πίσω, στον 19ο αιώνα, θα ανακαλύπταμε ότι ο «τραμπούκος» δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ένα προϊόν εκλεκτής πολυτέλειας που απολάμβανε η ελίτ: ένα ακριβό ισπανικό πούρο. Και τελικά, όχι μόνο αυτό!

Η αμοιβή με πούρα

Η ιστορία μας μεταφέρει στην ιδιαίτερα ταραγμένη πολιτική σκηνή της Ελλάδας κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Οι εκλογικές αναμετρήσεις εκείνης της περιόδου δεν θύμιζαν σε τίποτα τις σημερινές ομαλές διαδικασίες.

Διαβάστε ακόμη: Μία λέξη που έλεγαν γλυκά οι γιαγιάδες μας, στα τουρκικά σήμαινε κάτι υβριστικό

Τα πολιτικά κόμματα, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν τη νίκη με κάθε κόστος, επιστράτευαν ολόκληρους «στρατούς» από ανθρώπους του υποκόσμου, μπράβους και αποφυλακισμένους, προς άγρα ψήφων. Η αποστολή αυτών των ομάδων ήταν απλή και ταυτόχρονα άγρια: να τρομοκρατούν τους αντίπαλους ψηφοφόρους, να διαλύουν προεκλογικές συγκεντρώσεις και να προκαλούν χάος πάνω από τις κάλπες.

Τα περίφημα πούρα | Reddit

Οι πολιτικοί πάτρωνες έπρεπε, φυσικά, να ανταμείψουν αυτούς τους εγκληματίες για τις «υπηρεσίες» τους. Επειδή η απευθείας πληρωμή με μετρητά άφηνε οικονομικά ίχνη και θεωρούνταν εξαιρετικά ριψοκίνδυνη, βρήκαν έναν πιο έμμεσο τρόπο. Τους πλήρωναν με κούτες από πανάκριβα, εισαγόμενα ισπανικά πούρα μάρκας Trabucos (τα οποία είχαν πάρει το όνομά τους από ένα είδος εμπροσθογεμούς όπλου, λόγω του κοντόχοντρου σχήματός τους).

Η λέξη που επιβιώνει μέχρι σήμερα

Οι μπράβοι της εποχής άρχισαν να καπνίζουν αυτά τα δυσεύρετα πούρα επιδεικτικά στα καφενεία και τους δρόμους της Αθήνας. Ήταν το δικό τους σύμβολο ισχύος, ένα σιωπηλό σινιάλο που ξεκαθάριζε ότι είχαν την πλήρη κάλυψη κάποιου ισχυρού υπουργού. Αν, λοιπόν, βλέπαμε μια άγρια φυσιογνωμία να κυκλοφορεί κρατώντας ένα «τραμπούκο», θα καταλαβαίναμε αμέσως ότι έπρεπε να αλλάξουμε πεζοδρόμιο.

Με το πέρασμα των δεκαετιών, τα συγκεκριμένα πούρα εξαφανίστηκαν από την αγορά. Το όνομά τους όμως ρίζωσε για πάντα στο ελληνικό λεξιλόγιο, μετατρέποντας ένα προϊόν πολυτελείας στο απόλυτο συνώνυμο της πολιτικής αλητείας και του εκφοβισμού.