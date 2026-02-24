Πρώην μπαλαρίνα, νυν trad wife: Η Χάνα Νίλεμαν ζει σαν νοικοκυρά της δεκαετίας του '50

Σε μια τεράστια έκταση στην Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει ένα παράδοξο. Παράδοξο για κάποιους, καινοτομία για άλλους. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, επηρεασμένοι από τον αμερικανικό κινηματογράφο, θα περιμέναμε να βρούμε σε αυτή τη φάρμα καουμπόηδες ή κάτι παρεμφερές τελοσπάντων. Αντιθέτως, βρίσκουμε ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων με οκτώ παιδιά και στο επίκεντρο της ζωής αυτής της φάρμας, βρίσκεται μια προσωπικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με εκατομμύρια ακόλουθους σε όλες τις πλατφόρμες.

Η Χάνα Νίλεμαν έχει κάνει μια συνειδητή επιλογή. Διάλεξε να εγκαταλείψει την καριέρα της ως μπαλαρίνα και να ζήσει μια παραδοσιακή ζωή στο πλευρό του συζύγου της. Είναι η επιτομή αυτού που λέγεται «trad wife». Η ψυχή αυτού του…κινήματος είναι η οπισθοδρομικότητα. Πρόκειται για μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του ρόλου των δύο φύλων. Ή για να το πούμε διαφορετικά, πρόκειται για μια επιστροφή στα ήθη της δεκαετίας του ‘50. Η γυναίκα στην κουζίνα, ο άνδρας στη δουλειά.

Μορμόνος και μπαλαρίνα

Παρόλα αυτά, η Νίλεμαν δεν δέχεται απαραίτητα τον όρο που αναφέραμε. Άλλωστε, με τον άνδρα της μοιράζονται τις δουλειές που αφορούν την επιχείρηση. Βέβαια, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα περισσότερα τον έχει εκείνος. Η ιστορία της ξεκινάει στην Salt Lake City.

Μεγάλωσε σε μια οικογένεια Μορμόνων αλλά το όνειρό της ήταν να ασχοληθεί με τον χορό. Η Νέα Υόρκη είχε κερδίσει την προσοχή της και τη φαντασία της. Με χρήματα και υποτροφίες που κέρδισε σε διαγωνισμούς ομορφιάς, ξεκίνησε τις σπουδές της στη σχολή Juilliard. Όλα αυτά μέχρι που γνώρισε τον μελλοντικό της σύζυγο, Ντάνιελ.

«Υπάρχουν τόσο διαφορετικές έννοιες γι’ αυτή τη λέξη, δεν ξέρω καν τι σημαίνει πια» απαντάει στην ερώτηση δημοσιογράφου για το αν είναι φεμινίστρια. Παρεμφερή απάντηση δίνει και για τον όρο «trad wife». Η ζωή στη φάρμα είναι απλώς η ζωή της, τίποτα περισσότερο. Μια ζωή μακριά από τις συνθήκες ζωής που ξέρουμε και γνωρίζουμε. Ακόμα και κατά την διάρκεια του τοκετού, αρνείται τη φαρμακευτική αγωγή.

Αυτό το κίνημα όμως έχει συνδεθεί με την αμερικανική τραμπική Δεξιά. Είναι η εναλλακτική της δυναμικής γυναίκας που διεκδικεί. Εδώ η γυναίκα περιορίζεται στο σπίτι και στην οικογένειά της. Υπάρχει ένα παράδοξο. Μέσα από αυτό τον ρόλο, αυτή την περσόνα, η Νίλεμαν έχει κερδίσει εκατομμύρια. Έχει στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση στη φάρμα που διαχειρίζεται με τον σύζυγό της. Πού βρίσκεται η αλήθεια και πού το ψέμα;

Συχνά, οι χρήστες του διαδικτύου παρατηρούν πως φαίνεται σαν φυλακισμένη στα βίντεο που δημοσιεύει. Εγκατέλειψε την καριέρα της για να πραγματοποιήσει τα όνειρα του συζύγου της. «Και εκείνος εγκατέλειψε την καριέρα του» παρατηρεί η ίδια. Σχεδόν συμβολικά, ένα δωμάτιο που υπήρχε στη φάρμα, που η ίδια ήθελε να το κάνει στούντιο χορού, μετατράπηκε σε δωμάτιο για τα παιδιά.

«Δεν νιώθω παραδοσιακή γυναίκα»

Όταν γνωρίστηκαν, η Νίλεμαν τον απέρριψε. Εκείνο τον καιρό, θα ταξίδευε από τη Νέα Υόρκη πίσω στο πατρικό της. Αυτό που δεν γνώριζε είναι πως η αεροπορική εταιρεία ανήκε στον πατέρα του Ντάνιελ. Εκείνος, εν αγνοία της, βρήκε εισιτήριο και κάθισε στη διπλανή θέση για το ταξίδι πέντε ωρών. Ήταν κάτι σαν πρώτο ραντεβού. Τουλάχιστον, έτσι το περιγράφει ο ίδιος.

Η ζωή της Νίλεμαν στη φάρμα δεν είναι ιδιαιτέρως εύκολη. Ασχολείται σχεδόν συνέχεια με τα οκτώ παιδιά της και παράλληλα κάνει τις απαραίτητες δουλειές. Το μόνο στο οποίο βοηθάει ο σύζυγός της είναι το πλύσιμο των ρούχων. Τα παιδιά βρίσκονται μακριά από οθόνες κάθε λογής. Παίζουν με παιχνίδια βγαλμένα από άλλες δεκαετίες και η μόνη σειρά που παρακολουθούν είναι «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι». Συχνά, η Νίλεμαν καταβάλλεται από την κούραση τόσο πολύ που μένει ανήμπορη στο κρεβάτι για μια εβδομάδα.

Οι μόνες στιγμές που ξεφεύγει από αυτή την καθημερινότητα είναι όταν συμμετέχει σε καλλιστεία. Σε ένα από αυτά, πήγε λίγες μέρες μετά την τελευταία της γέννα. Μέσα σε 12 μέρες, πήρε συμπληρώματα διατροφής για να επανέλθει και πίεσε το σώμα της για να «χωρέσει» στα κατάλληλα ρούχα. Πήγε στα καλλιστεία μαζί με το νεογέννητο παιδί της το οποίο θήλαζε στα διαλείμματα.

Καθώς η συζήτηση γύρω από τις trad wives και τον φεμινισμό συνεχίζεται, αξίζει να αναρωτηθούμε. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιστροφή σε ξεπερασμένα ήθη και συνήθειες; Υπάρχει ίσως κάποιο πολιτικό κίνητρο ή είναι απλά μια επιλογή ζωής; «Δεν ξέρω αν ταυτίζομαι με τον όρο παραδοσιακή γυναίκα» τονίζει η Νίλεμαν.

Αδιαμφισβήτητα πάντως, με τον τρόπο ζωής βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της προσοχής. Ως «ελεύθερη φυλακισμένη».