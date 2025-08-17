Το Reddit απασφάλισε με εκείνους που μας παίρνουν τη σειρά στις ουρές

Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο πειθόμαστε πως η τηλεοπτική σειρά «Το Ρετιρέ» του Γιάννη Δαλιανίδη δεν ήταν μυθοπλασία, αλλά ντοκιμαντέρ. Όσο κι αν η κοινωνία μας έχει γίνει μάρτυρας τεχνολογικών εξελίξεων, όσο κι αν περάσαμε πανδημία και ένα σωρό μικρές και μεγάλες κοινωνικές αναταραχές, μια αξία μένει σταθερή: εκείνοι που σε κάθε ουρά (στο σούπερ μάρκετ, στο Δημόσιο, σε ιατρικά κέντρα) θα μπούνε μπροστά, για να μας πάρουν τη σειρά.

Τι κι αν έχεις πάρει το σωστό νουμεράκι, τι κι αν σε βλέπουν πως κρατάς 150 πράγματα και δεν προλαβαίνεις να υπερασπιστείς τη σειρά σου, πάντα θα βρούνε το τρόπο να σε αφήσουν πίσω. Το Reddit φυσικά μας χάρισε ένα τέτοιο, υπέροχο νήμα ιστοριών με φτωχοδιάβολους που ζουν εκεί έξω και παίρνουν τις σειρές του κοσμάκη. Σα δε ντρέπονται, σα δε ντρέπονται («μουσική τίτλων Ρετιρέ»).

Γράφει ο @PrestigiousDig9901

«Μίνι ραντ. Τις προάλλες, είχα πάει σε ένα σουβλατζίδικο και ήμουν στην ουρά για να παραγγείλω. Ξαφνικά, έρχεται από δίπλα μου μια γυναίκα (50-55 years old), και μην τα πολυλογώ, μου έφαγε τη σειρά - χώθηκε τάχα μου διακριτικά από μπροστά μου. Λέω άστο, δεν είπα κάτι. 1-2 μέρες μετά, πάλι παρόμοιο σκηνικό στο σούπερ μάρκετ με έναν παππού ο οποίος προσπάθησε να μου φάει τη σειρά στο ταμείο, χωρίς καμία διακριτικότητα - σε αντίθεση με την προαναφερθείσα κυρία - και χωρίς καμία ντροπή. Ευτυχώς, η ταμίας επενέβη πριν το κάνω εγώ και του υπέδειξε τη σειρά με τα χέρια της.

Κ ερωτώ. Τι φάση; Τι είναι ρε παιδιά αυτή η βιασύνη του Έλληνα ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ; Θα μου πείτε τώρα την Αμερική ανακάλυψες; Όχι, δεν ανακάλυψα καμία Αμερική, μου έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, απλώς είχα αρκετό καιρό να ξαναπέσω σε σκηνικό τέτοιο (κ μάλιστα back to back) και με αφορμή αυτό έχω ξεκινήσει κύκλο φιλοσοφικών συζητήσεων με τους γύρω μου σχετικά με το ΤΙ ΣΚΑΤΑ ΦΤΑΙΕΙ Κ ΔΕ ΣΕΒΕΣΑΙ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ.

Ευχαριστώ. Τέλος ραντ»

Τι ακούς όταν υπερασπίζεσαι τη σειρά σου

«OP (σημείωση συντάκτη: OP= original poster, προσφώνηση που συναντάται στο Reddit) θα το έχεις ως αρχή σου πάντα να μιλάς κ ιδίως στο super market γίνεται συστηματικά αυτό, θα μάθεις στους άλλους να σε σέβονται. Το τι έχω ακούσει που "τόλμησα "ευγενικά πάντα, να πω "συγνώμη εκεί βρίσκεται η ουρά""συγνώμη εγώ ήμουν πιο μπροστά εδώ" "συγνώμη μας πήρατε την σειρά ".Μου έχουν πει ότι δεν με είδαν, με έχουν βρίσει με χυδαία λόγια, έχω ακούσει ότι πως κάνω έτσι για μια σειρά, έχω ακούσει ότι δεν τον πειράζει που του έχω πάρει την σειρά (ενώ είχε έρθει μετά από εμένα κ χώθηκε με ύπουλο τρόπο).

Εγώ έχω μια απάντηση να δώσω:δεν τους ενδιαφέρει να τελειώσουν πιο γρήγορα, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν τους "έξυπνους". Και είμαι κ από τα άτομα που παραχωρώ την θέση μου όταν κάποιος έχει λίγα πράγματα κ εγώ πολλά». (@worthenviroment_42)

Eurokinissi

Μια εξήγηση στο φαινόμενο

Δεν θέμα βιασύνης ούτε αποκλειστικό της "ουράς". Ο Έλληνας απλά δεν σέβεται... τίποτα. Λες για την σειρά στο super market. Το πρόβλημα ξεκινάει πολύ πριν μπει στο super market.

Λαμπρό παράδειγμα, ορισμένα super markets (και όχι μόνο) της δυτικής Αττικής (και όχι μόνο) που αντί να παρκάρουν στις προκαθορισμένες θέσεις, αφήνουν τα αμάξια ακριβώς έξω από τις πόρτες ή δημιουργούν καινούργιες θέσεις όπου τους βολεύει, σε βαθμό που αν μπορούσαν θα το πάρκαραν και μέσα. Μη μιλήσω για τις αναπηρικές θέσεις, ούτε για το πώς συμπεριφέρονται αρκετοί στο εμπόρευμα, μέσα στα super market.

Όταν δεν υπάρχει κανένας να επιβάλει συμμόρφωση (γελάω με τις γλάστρες "security") ή να διδάξει σεβασμό, το πρόβλημα διογκώνεται, μέχρι που γίνεται νόρμα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν ξεκίνησε τώρα όλο αυτό. Απλά οι νεότερες γενιές, ως λιγότερο κοινωνικές, επιτρέπουν τέτοια συμβάντα και σιγά σιγά βλέπουμε το αποτέλεσμα όλο και πιο συχνά.

Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι πιο εύκολο για κάποιους να καταπίνουν τέτοιες συμπεριφορές για να μη δημιουργηθεί σκηνή, αλλά κάποια στιγμή τα ήμερα θα πρέπει να στείλουν τα άγρια σπίτι τους.

ΥΓ: εσας του υπαλλήλους που δεν αφήνετε τέτοιες συμπεριφορές να περνάνε με το στανιό, σας αγαπάω. (@senzin)

Αρκεί ένα «όχι»;

Ήμουν στο σούπερ. Ήμουν ο επόμενος κ έρχεται μια κάρχια κ κάθεται στο απέναντι κλειστό ταμείο, ελαφρά λίγο πιο μπροστά μου. Τελειώνει ο μπροστινός και πετάγεται σα πορδή και σίγουρη "να περάσω;" και της απαντώ ένα "όχι". Πρέπει να με έριξε κατάρες αλλά με εκνεύρισε που το είχε σίγουρο και έκανε κ κίνηση να χωθεί. Πήρα το χρόνο μου να περάσω το καλάθι μου και να πληρώσω. (@mageofmerlin)

«Έχω παιδιά στο σπίτι»

Story time από ΑΒ. Περίμενα τη σειρά μου πίσω από μια γιαγιά με γεμάτο καρότσι που έβαζε πράγματα στον πάγκο με ταχύτητα παγετώνα. Πετάγεται μια τύπισσα και της λέει "συγγνώμη, να περάσω που έχω λίγα πράγματά Ευχαριστώ". Η γιαγιά δεν απάντησε ποτέ, όλοι πίσω της είχαμε τα ίδια ή λιγότερα πράγματα, η τύπισσα απλά χώθηκε και άρχισε να βάζει πράγματα μπροστά από της γιαγιάς. Γυρνάει η ταμίας βλέπει 2 στίβες και ρωτάει ποίος έχει σειρά, και λέει η τύπισσα "εγώ εγώ ρώτησα την κυρία". Πετάγομαι εγώ γιατί μου βίδωσε και λέω "η κυρία δεν της απάντησε ποτέ, απλά το πήρε απόφαση και άρχισε να φορτώνει πράγματα μπροστά στα δικά της".

Μου λέει "μα 5 πράγματα έχω". Της λέω "κι εγώ 4, κι ο κύριος πίσω μου 3". Απαντάει "Ναι, αλλά εγώ έχω 2 παιδιά στο σπίτι". Εκεί γέλασα out loud και της λέω "είσαι σοβαρή Αν είναι έτσι να το ξέρω κι εγώ έχω γατιά σκυλιά, να περνάω express στο ταμείο αν είναι". Δεν απαντάει, μετά απο λίγο μου κάνει "από εσένα που είσαι νέος περίμενα κατανόηση". Της απαντάω "γιατί;". Δεν απαντάει. Τέλος interaction. For the sake of clarity η τύπισσα ήταν 50 το πολύ, η γιαγιά που προσπέρασε 70+. (@RedWardrobe)

Eurokinissi

Σεμινάριο διαχείρισής

Έπαθα το ίδιο τις προάλλες όταν είχα πάει για εξετάσεις αίματος . Η γιατρός ρωτάει ποιος είναι ο επόμενος και μια κυρία που καθόταν ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ ( ούτε καν στην ουρά η γυναίκα καθόταν δίπλα μου λες και ήμασταν μαζί ) λέει " εγώ είμαι " γυρνάω και λέω στη γιατρό " συγνώμη εγώ μπήκα πρώτη " . Η κυρία προφανώς νευριασμένη αρχίζει να λέει πως αυτή μπήκε πρώτη και ένας κύριος μπροστά μου λέει απλά να την αφήσω γιατί είναι μεγάλη γυναίκα . But mama raised no bitch οπότε γυρνάω και λέω στη γυναίκα " να ερχόσασταν νωρίτερα " και μου είπε ότι είναι συνταξιούχος και πονάνε τα πόδια της και της απάντησα " εάν είστε συνταξιούχος μπορείτε να περιμένετε στην ουρά εγώ πρέπει να πάω στη δουλειά " ( το οποίο ήταν αλήθεια είχα αργήσει ήδη 10 λεπτά ) και μετά το βούλωσε . Παιδιά μην έχετε ανοχή σε τέτοια πράγματα όσο τους αφήνετε έτσι θα νομίζουν ότι τους ανήκει το σύμπαν . (@initialflamingo)

Αυτό ξεπέρασε κάθε όριο

«Έχει κάνει σπριντ θεία καλοστεκούμενη με φόρα όταν ήμουν έγκυος 8 μηνών (δε φαινόμουν από πίσω και φορούσα φούτερ) για να μου πάρει τη σειρά στο σούπερ. Εγώ σοκ, λέω δεν μπορεί, και κάνω ‘ναι, τρέξε πάρεις τη σειρά από την έγκυο, μπράβο’. Εντωμεταξύ όταν είδε πως ήμουν με την κοιλιά στο στόμα, δεν πτοήθηκε και συνέχισε να βάζει πράγματα στον ιμάντα λέγοντας και καλά ‘ααα είστε έγκυος’! Ήρθε μέσα σ όλα αυτά μια κοπέλα και μου πήγε τα πράγματα στο δίπλα ταμείο να τα χτυπήσει.(@Gingercrunch)