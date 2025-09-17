Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η άγνωστη ιστορία του με το Γουότεργκεϊτ και την ταινία-σύμβολο

Ένας από τους θρύλους του Χόλιγουντ πέρασε στην αιωνιότητα αφήνοντας πίσω του μια αξιοζήλευτη κληρονομιά. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τις ταινίες του συνεπήρε αμέτρητους ανθρώπους. Αρκετοί ρόλοι του ήταν βαθύτατα ουσιαστικοί, χωρίς να εστιάζουν απλώς και μόνο στα λαμπρά χαρακτηριστικά του προσώπου.

Μια από αυτές τις ταινίες ήταν το «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου» (All the President’s Men) του 1976 στην οποία ενσαρκώνει τον Μπομπ Γούντγουορντ, έναν από τους δύο δημοσιογράφους της Washington Post που «ξεσκέπασε» το Γουότεργκεϊτ. Πριν γίνει ταινία όμως, ήταν πρώτα βιβλίο των δύο δημοσιογράφων στο οποίο κατέγραφαν όλη την εξοντωτική έρευνα γύρω από αυτό που έμελλε να στείλει τον Ρίτσαρντ Νίξον στην πολιτική εξορία.

Η έρευνα που έφτασε στον κινηματογράφο

Ο Ρέντφορντ είχε ενδιαφερθεί για την υπόθεση και διάβαζε το ρεπορτάζ των δύο. Εκείνη την περίοδο, ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τα γυρίσματα του «The Way We Were». Ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος που δεν έκρυβε τις απόψεις του. Ένας ηθοποιός που ήταν ταυτόχρονα και ακτιβιστής και μιλούσε ανοιχτά μεταξύ άλλων για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ή των αυτόχθονων Αμερικανών.

Ο ηθοποιός ήταν αποφασισμένος να στηρίξει τους δημοσιογράφους και να κάνει ταινία την ιστορία τους. Γι’ αυτό τον σκοπό, αγόρασε τα δικαιώματα του βιβλίου για το σκάνδαλο και τους προσέγγισε για τα επόμενα βήματα. Όπως ήταν λογικό, μέσα στο δύσκολο πολιτικό κλίμα της εποχής, εκείνοι ήταν φοβερά διστακτικοί. Φοβόντουσαν μάλιστα πως η προσέγγιση του Ρέντφορντ θα μπορούσε να είναι ένα κόλπο που τους έχει στήσει η κυβέρνηση Νίξον.

Άρχισαν να αποφεύγουν τα τηλεφωνήματά του. Εκείνος όμως δεν το έβαλε κάτω γιατί ήθελε να διηγηθεί την ιστορία τους. Αυτό ήταν για εκείνον το βασικότερο κίνητρο για την ταινία. Όχι απλώς να διηγηθεί το σκάνδαλο του Γουότεργκεϊτ κ, αλλά να δείξει την ιστορία των δημοσιογράφων πρωτίστως, και την δουλειά που έριξαν σε αυτή την ιστορία. Όταν κάλεσε και τους δύο στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, κουβέντιασαν αρκετά. Όταν έφυγαν, ο Ρέντφορντ είπε «αυτοί οι δύο είναι η ιστορία».

Η ταινία που έγινε διαχρονική

Αφού δέχθηκαν να γίνει η έρευνά τους ταινία, ο διάσημος ηθοποιός πέρασε αμέτρητες ώρες μελετώντας τους, κυρίως τον Γούντγουορντ που κλήθηκε να υποδυθεί. Τους μελέτησε προσεκτικά, όπως και την δυναμική της σχέση τους καθώς είχαν αρκετές διαφορές μεταξύ τους. Αυτό ήταν μάλλον που του δημιούργησε και τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό σε συνδυασμό με την ιστορία της έρευνάς τους. Η ιστορία πίσω από την ιστορία ήταν στο επίκεντρο της ταινίας.

Η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους περίπου την ίδια στιγμή με τον «Rocky» και «Τα σαγόνια του καρχαρία», ορισμένα από τα μεγαλύτερα blockbusters δηλαδή. Το σενάριο είχε πράγματα που οι δύο δημοσιογράφοι δεν συμφωνούσαν. Αποτύπωνε μια ιστορία που ήταν αρκετά πρόσφατη. Ήταν λογικό να υπάρχει ανησυχία για την απόδοσή της.

Οι δύο δημοσιογράφοι | AP

Μέχρι και σήμερα, παραμένει μια από τις σημαντικότερες ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου καθώς δείχνει την δύναμη της δημοσιογραφίας ενάντια στην διαφθορά της εξουσίας. Ένα θέμα δηλαδή που παραμένει επίκαιρο. Ο Ρέντφορντ είχε πει σε μια συνέντευξη χρόνια μετά πως «η ταινία δεν είχε να κάνει με το σκάνδαλο ή με τον Νίξον, εγώ ήθελα να εστιάσω σε κάτι που θεωρούσα πως αρκετοί δεν γνώριζαν: πώς οι δημοσιογράφοι ανακαλύπτουν μια ιστορία;»

Ο θάνατός του μας θυμίζει μια γενιά ηθοποιών που ενδιαφέρονταν όχι μόνο για την κινηματογραφική τους καταξίωση. Ενδιαφέρονταν να δείξουν τον ανθρώπινο παράγοντα, τις ιστορίες που ακόμη κι αν περάσουν δεκαετίες, πάντα θα συζητάμε.