Σέριλ Φίλιπς στο Reader: «Αποστολή της δημοσιογραφίας ο έλεγχος της εξουσίας»

Η Σέριλ Φίλιπς είναι μια πολυβραβευμένη δημοσιογράφος και ακαδημαϊκός που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Είναι η φετινή νικήτρια του βραβείου Πούλιτζερ. Η καριέρα της στην δημοσιογραφία ξεκίνησε την δεκαετία του ‘90. Εργάστηκε σε μεγάλες εφημερίδες όπως οι Times του Σιάτλ κάνοντας κυρίως ερευνητική δημοσιογραφία. Έριξε αρκετό βάρος στις ειδήσεις και τις ιστορίες που αφορούν τις τοπικές κοινότητες ανά την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο βασικός τομέας της δουλειάς της είναι η δημοσιογραφία δεδομένων. Η χρήση και ανάλυση στατιστικών δεδομένων ώστε να δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε μια είδηση. Η Φίλιπς είχε ως μέντορά της έναν από τους πρωτοπόρους της δημοσιογραφίας δεδομένων, τον Φίλιπ Μάιερ. Τα τελευταία χρόνια, ένα δικό της πρότζεκτ, το Big Local News βρίσκεται στην πρωτοπορία του χώρου καθώς ενισχύει την συνεργασία μεταξύ δημοσιογράφων και τους παρέχει πρόσβαση σε στατιστικά δεδομένα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να έχουν.

Η Σέριλ Φίλιπς ήταν καλεσμένη του Θερινού Σχολείου Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας και Τεχνητής Νοημοσύνης που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ και της ΕΣΗΕΑ το «IQ Media Hub» παράλληλα με το 5ο Διεθνές Συνέδριο «European Data & Computational Journalism Conference». Μίλησε στο Reader για την καριέρα της, την χρήση δεδομένων στην δημοσιογραφία και την τεχνητή νοημοσύνη.