Όλοι ξέρουμε πως η Αθήνα είναι μια δύσκολη πόλη. Έχει όμως μια κρυφή ομορφιά που συχνά χρειάζεται λίγο να βγούμε από τα αστικά όριά της για να την βρούμε. Το τοπίο της αποτελείται από διαφορετικά στοιχεία. Οι λόφοι που την περιτριγυρίζουν έχουν ως επί το πλείστον άγνωστα σε εμάς ονόματα που έχουν προέλθει από μοναδικές ιστορίες, ψηφίδες στο μεγάλο ψηφιδωτό της Ιστορίας της.

Σκουζέ

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Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, στον λόφο Σκουζέ, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Αιμιλιανού, υπήρχε ιερό της Ευχλόου Δήμητρας. Αυτό ήταν και το όνομα του λόφου μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε η οικογένεια Σκουζέ. Ο Παναγής Σκουζές ήταν πρόκριτος της Αθήνας και μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό, αγόρασε ένα κομμάτι έκτασης του λόφου στο οποίο και έχτισε μια εξοχική κατοικία. Η οικογένεια συνέχισε να ζει εκεί για αρκετά χρόνια δίνοντας το επώνυμό της στον λόφο που συνορεύει με τον Κολωνό και την Ακαδημία Πλάτωνος.

Στρέφη

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Ο λόφος που ξεπροβάλλει ανάμεσα σε πολυκατοικίες και καταστήματα στο κέντρο της πόλης παλαιότερα λεγόταν Αγχεσμός. Ανάμεσα στα Εξάρχεια και τη Νέαπολη, στον λόφο του Στρέφη λειτουργούσε κάποτε λατομείο το οποίο ολοκλήρωσε τη λειτουργία του περίπου το 1920. Αφού πέρασε στην κυριότητα του δήμου της Αθήνας, ξεκίνησε μια συστηματική δενδροφύτευση ώστε να αποτελέσει στο μέλλον έναν μικρό πνεύμονα πρασίνου. Το όνομά του, όπως και στην περίπτωση Σκουζέ, προήλθε από την οικογένεια Στρέφη η οποία είχε την ιδιοκτησία της έκτασης.

Νυμφών

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Το 1835 η Αθήνα ήταν κάτι σαν μικρό χωριό, βυθισμένη όμως στο αρχαίο παρελθόν της. Εκείνη τη χρονιά, ένας αρχαιολόγος ανακάλυψε σε έναν λόφο μια επιγραφή, αφιερωμένη στις Νύμφες της αρχαιότητας και συμπέρανε πως εκεί βρισκόταν το ιερό όπου λατρεύονταν. Στον ίδιο λόφο, ο Θεόφιλος Χάνσεν φιλοτέχνησε το Αστεροσκοπείο. Ο λόφος Νυμφών που βρίσκεται δίπλα στο Θησείο, δεσπόζει κοντά στο κέντρο της πόλης. Εκεί κοντά, σύμφωνα με την παράδοση, υπάρχει η...στοιχειωμένη σπηλιά «των κακών αδελφάδων».

Φινοπούλου

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Πρόκειται για τη φυσική προέκταση του Πεδίου του Άρεως. Στο παρελθόν, ο χώρος ήταν ενιαίος αλλά αποκόπηκε με τη χάραξη νέων οδών. Το επίσημο όνομά του είναι Λόφος Εθνικής Συμφιλίωσης και βρίσκεται πολύ κοντά στο Πολύγωνο. Παλαιότερα, φιλοξενούσε ταβερνάκια ανθρώπων της περιοχής και παιδικές χαρές. Το όνομα προήλθε από τον τελευταίο ιδιοκτήτη της έκτασης, πριν αυτή περιέλθει στο Δημόσιο.

Δηλαβέρη

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Ίσως ο πιο άγνωστος από όλους τους λόφους. Βρίσκεται στα βόρεια της Αθήνας, στον Δήμο Μεταμόρφωσης πιο συγκεκριμένα. Μια έκταση 60 στρεμμάτων περίπου με υποδομές και χώρους αναψυχής, ο λόφος πήρε το όνομα του από την οικογένεια Δηλαβέρη που στα τέλη του 19ου αιώνα πρωτοστατούσε στον τομέα της κεραμοποιίας.