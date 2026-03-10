Στις εκατό διαφορετικές πτυχές της, η Μαρίνα Σάττι είναι πάντα ο εαυτός της

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα των τελευταίων ετών, είναι η ερμηνεύτρια, μουσικός, συνθέτρια και περφόρμερ Μαρίνα Σάττι, η γυναίκα που έχει καταφέρει να χαράξει μια τελείως δική της πορεία και να χτίσει μια περσόνα μέσα από 100 διαφορετικές επιλογές και διαδρομές.

Το όνομά της Μαρίνας Σάττι ισορροπεί ανάμεσα στο σύγχρονο και στην παράδοση, στο ποπ, στη τζαζ και στο έθνικ, από το Μέγαρο ως τη Eurovision και πάλι πίσω. Στον δικό της προσωπικό κόσμο, η ελληνική παράδοση, οι βαλκανικοί ρυθμοί, η πολυφωνία και η σύγχρονη ποπ αισθητική συνυπάρχουν με φυσικότητα. Και το σύμπαν αυτό, μόνο μια λέξη μπορεί να το χαρακτηρίσει: Η αυθεντικότητα. Η Μαρίνα Σάττι έχει τον δικό της προσωπικό ήχο και ταυτότητα που δεν χωράει πίσω από καμία ταμπέλα.

Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τραγούδια της, που γρήγορα έγιναν viral, όχι μόνο για τη μουσική αλλά και για την ιδιαίτερη αισθητική τους. Ξεκίνησε από μικρή να ασχολείται με το τραγούδι, είναι πτυχιούχος κλασικού πιάνου και ανώτερων θεωρητικών στη μουσική, διπλωματούχος κλασικού τραγουδιού και υποκριτικής, αλλά και υπότροφος του διεθνούς φήμης Berklee College of Music.

Η Μαρίνα Σάττι θα μιλήσει στο Women's Forum 2026 «Είμαι εδώ για σένα» του JennyGr στις 14 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Η Μαρίνα Σάττι έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη European Jazz Orchestra (EBU) ερμηνεύοντας έργα του Peter Herbolzheimer, έχει τραγουδήσει στο John F. Kennedy Center της Ουάσιγκτον με το World Jazz Nonet και έχει ανέβει στη σκηνή της Eurovision κάνοντας μέχρι και τον κόσμο που δεν ασχολείται με τον μεγαλύτερο διαγωνισμό τραγουδιού, να συντονιστές στους δέκτες και να την παρακολουθήσει.

Άλλωστε ήδη από το 2017, το single «Μάντισσα» την έβαλε στα ραδιόφωνα και στα ακουστικά ανθρώπων που μέχρι τότε δεν είχαν ακούσει ποτέ το όνομά της.

Τη Μαρίνα Σάττι την ακούς φανατικά ή καθόλου. Μέση λύση δεν υπάρχει και αυτή είναι και η δύναμή της.

Τον Μάιο του 2022 κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο προσωπικό της άλμπουμ, “YENNA”, ενώ το 2023 κυκλοφόρησε το “TUCUTUM”, ένα τραγούδι-σχόλιο πάνω στη βαλκανική trap, που αναδείχτηκε στο viral του καλοκαιριού της χρονιάς.

Είναι η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνης που το δισκογραφικό της έργο, το EP P.O.P., κατέκτησε την 8η θέση ανάμεσα στα 10 πιο δημοφιλή άλμπουμ παγκοσμίως. Το επόμενο άλμπουμ της, POP TOO, έγινε το πιο εμπορικό άλμπουμ του 2025 από Ελληνίδα καλλιτέχνη, με εκατομμύρια ακροάσεις και είσοδο στα charts σε περισσότερες από 50 χώρες.

Είναι επίσης η καλλιτεχνική διευθύντρια του δικού της γυναικείου χορωδιακού συνόλου, CHÓRES.

Η Μαρίνα Σάττι εκπροσωπεί μια γενιά καλλιτεχνών που βλέπουν τη μουσική ως χώρο πειραματισμού, συνάντησης πολιτισμών και πάνω απ' όλα εξερεύνησης και του ίδιου του εαυτού.

Σ' έναν κόσμο όπου συχνά κυριαρχούν οι έτοιμες και οι ασφαλείς επιλογές, η Σάττι επιλέγει συνειδητά να ακολουθεί το δικό της ένστικτο. Δεν περιορίζεται από στερεότυπα για το πώς «πρέπει» να ακούγεται η ποπ ή η παραδοσιακή μουσική, αλλά δημιουργεί τον δικό της προσωπικό ήχο που εκφράζει πρώτα άπ' όλα την ίδια.

