Τουρίστας κάνει στο Reddit την πιο αμήχανη ερώτηση για το ποδήλατο στην Ελλάδα

Όλοι το ξέρουμε, δεν είναι εύκολο να κάνεις ποδήλατο στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, είναι πιο εύκολο να βάλεις το ποδήλατο σου πάνω σε ένα τζιπ και να διασχίσεις την Κηφισίας με αυτοπεποίθηση που παραπέμπει στον ιππότη της ασφάλτου. Τι γίνεται όμως όταν φτάνουν στην Αθήνα άνθρωποι με ποδήλατα που θέλουν να τα οδηγήσουν; Τόσο μεγάλη άγνοια κινδύνου είχε ένας Redditor από την Αμερική που έφτασε πρόσφατα στη χώρα μας.

Τι ρώτησε

«Έφτασα δύο μέρες πριν. Το ήξερα πως θα ήταν δύσκολο να κάνω ποδήλατο στην Αθήνα. Από τότε που ήρθα όμως, σπάνια βλέπω ανθρώπους με ποδήλατα. Υπάρχουν ποδηλάτες εκεί έξω; Νομίζω πώς είναι καλύτερο να κάνεις ποδήλατο σε μικρούς δρόμους. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι στην Αθήνα; Μπορείτε να προτείνετε κάποιον;»

Απαντήσεις

Η πιο απόλυτη όλων: «Η μόνη μου σύσταση, είναι να μην οδηγήσεις ποδήλατο στην Αθήνα» (@lovesick-siren)

Αυτή που εξηγεί πόσο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ είναι: «Το ποδήλατο σαν μέσο μεταφοράς δεν υπάρχει στην Αθήνα. Υποδομές για ποδηλατόδρομους δεν υπάρχουν επίσης. Οι οδηγοί Ι.Χ αποτελούν απειλή θανάτου για άλλους οδηγούς, πόσο μάλλον για όσους οδηγούν ποδήλατο. Και βασικά, η Αθήνα έχει τόσους πολλούς λόφους και τόσες ανηφόρες/κατηφόρες που η οδήγηση ποδηλάτου καταλήγει επικίνδυνη» (@Peter-Triantafylloy)

Αυτός που γελάει πολύ δυνατά και επιδεικτικά:«BWAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!...

Mε το ζόρι κάνεις ποδήλατο σε πάρκο εδώ και περιμένεις να κάνεις σε δρόμους. Οι ποδηλατόδρομοι είναι για κομμουνιστικές χώρες όπως η Δανία!» (@Thalassophoneus)

Αυτός που δίνει ιδέες: «Μπορείς να κάνεις ποδήλατο, αλλά πρέπει να είσαι ποοοολυ προσεκτικός. Δεν μπορώ να στο τονίσω περισσότερο. Μπορείς να προσπαθήσεις

Το πεζόδρομο που ενώνει τον Κεραμεικό με το Μουσείο της Ακρόπολης.

Τον ποδηλατόδρομο που ενώνει τον Κεραμεικό με την ακτογραμμή του Φαλήρου. Είναι μια μεγάλη ποδηλατολωρίδα, αλλά να προσέχεις, οι οδηγοί Ι.Χ συνεχώς την παραβιάζουν» (@SEM_OI)

Αυτό με τον Γερμανό και τα σανδάλια με τις κάλτσες: «Έχουμε εδώ στου Ζωγράφου μια ποδηλατολωρίδα στη Λεωφόρου Γεωργίου Παπανδρέου. Την έκαναν πριν από 20 χρόνια, με σκοπό να φτιάξουν κι άλλες. Τώρα τη χρησιμοποιούν πεζοί. Νομίζω πως είδα μια φορά κάποιον να κάνει ποδήλατο, αλλά ήταν ένας Γερμανός τουρίστας, αν κρίνω από τα παπούτσια που φορούσε» (@MikyD77)