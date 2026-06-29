Το X-Files της Ελλάδας: Το UFO της Αταλάντης, οι αντιδράσεις και τα αναπάντητα ερωτήματα

Εξωγήινοι ή κάτι άλλο; Αν ρωτούσαμε τους κατοίκους στα χωριά της Αταλάντης, η απάντησή τους θα ήταν ξεκάθαρη. Το μακρινό 1990, τα UFO ήταν μια πρακτικά άγνωστη λέξη για την ελληνική πραγματικότητα. Μόνο λίγοι ήταν εκείνοι που γνώριζαν τη σημασία της, και ακόμη λιγότεροι όσοι γνώριζαν τις θεωρίες συνωμοσίας πίσω από αυτήν. Για την ιστορία, ο «Ε.Τ» του Στίβεν Σπίλμπεργκ προβλήθηκε στις ελληνικές αίθουσες 8 χρόνια πριν.

Το χρονικό μιας παράδοξης ιστορίας

Άρθρο του «Ελεύθερου Τύπου» για το γεγονός | Αρχείο Βουλής

Στις 2 Σεπτεμβρίου 1990, ο βοσκός Χρήστος Αλαβάντας βρισκόταν στο χωριό του, τον Μεγαπλάτανο Λοκρίδος. Περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όπως ανέφερε στην κατάθεσή του στην αστυνομία, είδε μεγάλα φωτεινά αντικείμενα να πέφτουν από τον ουρανό σε δασική περιοχή που βρισκόταν κοντά. Μαζί με δύο φίλους του, πήγαν στο σημείο και βρήκαν διάσπαρτα αντικείμενα που μάλλον προέκυψαν από τη συντριβή. Πλακέτες με καμένα καλώδια και ορισμένους μεταλλικούς δακτύλιους.

Όταν όμως γύρισαν πίσω μετά την αναφορά τους στην αστυνομία, τα αντικείμενα είχαν εξαφανιστεί. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν ήταν οι μόνοι που ανέφεραν περίεργες λάμψεις στον ουρανό. Περίπου τις ίδιες μέρες, σε ένα φέρι μποτ που βρισκόταν στη Ραφήνα, οι επιβαίνοντες παρατήρησαν μια παράξενη λάμψη στον βραδινό ουρανό.

Οι αναφορές έρχονταν από διάφορα μέρη της χώρας. Από τη Μακεδονία μέχρι την Αττική, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν στον Τύπο ότι παρατήρησαν αντικείμενα αγνώστου ταυτότητος στον βραδινό ουρανό.

Η απάντηση των αρχών και η εμπλοκή της Αεροπορίας

Τα ευρήματα πάντως που έμειναν μεταφέρθηκαν στη βάση της Τανάγρας προς περαιτέρω διερεύνηση. Οι πολίτες που είχαν δει τα λεγόμενα UFO έπαιρναν τηλέφωνο συνέχεια στο Αστεροσκοπείο για να μάθουν περισσότερα. Οι αρχές παρ' όλα αυτά ήταν αρκετά καθησυχαστικές. Από το Αστεροσκοπείο, δήλωναν ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για φυσικά φαινόμενα ή ακόμη και για μετεωρίτες, χωρίς να δίνουν όμως απάντηση γι' αυτό που είχε δει ο Χρήστος Αλαβάντας και οι φίλοι του.

Τα υλικά που βρέθηκαν στο σημείο της πρόσκρουσης στην Αταλάντη | Facebook

Για το συγκεκριμένο, δηλώθηκε πως μάλλον πρόκειται για δορυφόρο που προήλθε από κάποια χώρα του ανατολικού μπλοκ. Τα υλικά ήταν γήινα χωρίς να αφήνουν περιθώρια για θεωρίες συνωμοσίας. Οι κάτοικοι όμως και όσοι είχαν δει στον βραδινό ουρανό τους παράξενους σχηματισμούς φωτός δεν πείθονταν από τις εξηγήσεις.

Το Αστεροσκοπείο τότε επικοινώνησε με την Πολεμική Αεροπορία για να διαπιστωθεί μήπως κάποια αεροπλάνα βρίσκονταν σε διάφορα σημεία της επικρατείας και μπέρδεψαν τους θεατές του φαινομένου. Η απάντηση ήταν αρνητική.

Τελικά, Ελοχίμ ή UFO;

Ακριβώς έναν χρόνο πριν ο Γάλλος δημοσιογράφος και συνωμοσιολόγος, Κλοντ Βοριλόν «Ραέλ», είχε δώσει μια διάλεξη σε ξενοδοχείο της Αθήνας για την εμφάνιση εξωγήινων στην Ελλάδα. Όσοι παρακολούθησαν την ομιλία του στην κατάμεστη αίθουσα, έμαθαν πως εν τέλει, οι εξωγήινες οντότητες αποκαλούνταν «Ελοχίμ» (πρόλαβε τον Δημοσθένη Λιακόπουλο!) και είχαν διαλέξει την Ελλάδα για να εμφανιστούν ήδη από την εποχή της αρχαιότητας.

Άρθρο της «Απογευματινής» για τα UFO | Αρχείο Βουλής

Ο Βοριλόν που έκανε καριέρα μιλώντας για τα UFO και στη συνέχεια ίδρυσε και μια θρησκεία με επίκεντρο τη λατρεία των εξωγήινων, ανέφερε πως είχε έρθει σε επαφή με αυτές τις αρχαίες εξωγήινες οντότητες και μάλιστα μίλησε με τη γηραιότερη εξ αυτών. «Έχω αλλάξει 25 σώματα και είμαι εγώ που διευθύνω τη ζωή στη Γη» δήλωσε το...Ελοχίμ στον Βοριλόν.

Την ίδια περίοδο πάντως, οι περισσότερες εφημερίδες αγνοώντας τον Βοριλόν και τους υπερκόσμιους φίλους του, ασχολούνταν με το σκάνδαλο Κοσκωτά και την κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ. Ο σοσιαλισμός τελικά κατάφερε να νικήσει και τους εξωγήινους.