Βίγκο Μόρτενσεν: Στην Αθήνα μέχρι τον Σεπτέμβριο για γυρίσματα με την Κρίστεν Στιούαρτ

Πόλος έλξης διασήμων φέτος η Ελλάδα όχι μόνο για διακοπές αλλά και για γυρίσματα. Μετά τον Αντόνιο Μπαντέρας και ο Βίγκο Μόρτενσεν ήρθε στην χώρα μας για γυρίσματα ταινίας. Ο Άαρον από τον «Άρχοντα των δαχτυλιδιών» που έγινε γνωστός στην χώρα μας μέσα από την τριλογία του Πίτερ Τζάκσον, έρχεται για δεύτερη φορά στη χώρα μας για γυρίσματα. Μετά την επίσκεψή του το 2012, όταν είχε κάνει γυρίσματα σε Αθήνα και Κρήτη για την ταινία «The two faces of January» με συμπρωταγωνίστρια την Κρίστεν Ντάστ έρχεται τώρα ξανά στη χώρα μας με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Crimes of the Future».

Στην ταινία, εκτός από τον Βίγκο Μόρτενσεν, πρωταγωνιστεί η Κρίστεν Στιούαρτ ενώ θα δούμε ακόμη τους Léa Seydoux (No Time to Die, The French Dispatch, Blue is the Warmest Colour),Tanaya Beatty (Yellowstone, Through Black Spruce) και Nadia Litz (Big Muddy, Hotel Congress, Blindness) ενώ από ελληνικής πλευράς θα δούμε τους Γιώργο Καραμίχο και Γιώργο Πυρπασόπουλο. Την παραγωγή έχουν αναλάβει η καναδική εταιρεία Serendipity Point Films και η Αργοναύτες ΑΕ. Οι συντελεστές έχουν ξεκινήσει γυρίσματα από τις 2 Αυγούστου και αναμένεται να τελειώσουν στις 10 Σεπτεμβρίου. Ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει καμία φωτογραφία από το σετ των γυρισμάτων ενώ κανείς δεν λέει τα διάφορα μέρη της Αθήνας που γυρίζονται οι σκηνές για να προστατεύσουν το καστ και την παραγωγή, Η ταινία πάντως αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες την επόμενη σεζόν και αν κρίνουμε από άλλες παραγωγές θα έχει άρωμα ... Ελλάδας.