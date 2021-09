Νύχτες Πρεμιέρας: Οι ταινίες που θα δούμε στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας

Το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους Έλληνες σινεφίλ στις φετινές Νύχτες Πρεμιέρας της Αθήνας από τις 22 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, με ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο αποτελείται από συνολικά 140 ταινίες.

Οι 27ες Νύχτες Πρεμιέρας θα πραγματοποιηθούν στους φυσικούς τους χώρους, τις αίθουσες 12μηνης λειτουργίας ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΝΤΕΑΛ, ΔΑΝΑΟΣ και ΤΡΙΑΝΟΝ αλλά και για πρώτη φορά στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ και στα θερινά σινεμά ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, ΛΑΪΣ - Ταινιοθήκη της Ελλάδας, ΡΙΒΙΕΡΑ, ΣΙΝΕ ΦΛΕΡΥ και ΣΤΕΛΛΑ.

Όπως είναι λογικό, για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, θα ισχύσουν ειδικές προϋποθέσεις και μέτρα για την πρόσβαση και την προσβασιμότητα, ενώ το πρόγραμμα των ταινιών φέτος δείχνει δυνατότερο από ποτέ.

Ταινία Έναρξης και ταινία Λήξης

To 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας κάνει πανηγυρική έναρξη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την πανελλήνια πρώτη προβολή της τιμημένης στο φετινό Φεστιβάλ Καννών ταινίας ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ («A HERO») του δύο φορές βραβευμένου με Όσκαρ Ασγκάρ Φαρχαντί («Ένας Χωρισμός», «Ο Εμποράκος») την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου.

Όσο για την ταινία λήξης του Φεστιβάλ, αυτή θα είναι το Dune του Ντενί Βιλνέβ, η οποία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και αποθεώθηκε. Η ταινία βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων σχεδόν αμέσως, καθώς πολλοί επαίνεσαν πόσο καλά απεικονίστηκε η ιστορία. Ο Τίμοθι Σαλαμέ υποδύεται τον Πολ Ατρείδη, ενώ συμπρωταγωνιστές του είναι οι Χαβιέ Μπαρδέμ, Zendaya, Όσκαρ Άιζακ, Τζος Μπρόλιν, Ρεμπέκα Φέργκιουσον και πολλοί άλλοι.. Θα προβληθεί στον κινηματογράφο ΙΝΤΕΑΛ το Σάββατο 2 Οκτωβρίου στις 20.30, αλλά και στον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ την ίδια ημέρα και ώρα.

Επίσημο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα

Για την Χρυσή Αθηνά διαγωνίζονται φέτος 14 ταινίες. Ανάμεσά τους «Τα Βότσαλα (Pebbles)» του Π.Σ. Βινοθράζ (Χρυσή Τίγρης στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ), «Cryptozoo» του Ντας Σο, «Η Μεγάλη Απόδραση (Great Freedom)» του Σεμπάστιαν Μάιζεν (Βραβείο Ενα Κάποιο Βλέμμα στις Κάννες - παρουσία του σκηνοθέτη), «Lamb» του Βαλντιμαρ Γιοχάνσον και το «Luzzu» του Αλεξ Καμιλέρι (παρουσία του σκηνοθέτη και του πρωταγωνιστή).

Επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα ντοκιμαντέρ

10 ντοκιμαντέρ διαγωνίζονται φέτος για τη Χρυσή Αθηνά όπως τα «Ο Ναύτης των Βουνών (Mariner of the Mountains)» του Καρίμ Μαϊνούζ, «Η Οφειλή» του Σταύρου Ψυλλάκη (παρουσία του σκηνοθέτη), «Στιγμές Σαν κι Αυτές Δεν Κρατούν για Πάντα (Moments Like This Never Last)» της Σέριλ Νταν και το «Αγελάδα (Cow)» της Αντρεα Αρνολντ.

Κριτική Επιτροπή Διεθνούς Διαγωνιστικού

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι ο Μπάμπης Μακριδης (Σκηνοθέτης/Σναριογράφος) Ν

τίνα Ιορντάνοβα (ιστορικός κινηματογράφου)

Τίους Κρέγιενμπεργκ (παραγωγός)

Μαρία Ναυπλιώτου (ηθοποιός)

Βαγγέλης Ραπτόπουλος (συγγραφέας)

Κριτική επιτροπή διεθνούς διαγωνιστικού ντοκιμαντέρ

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι ο Μάρκο Γκαστίν (ντοκιματερίστας/σκηνοθέτης/παραγωγός)

Θανάσης Καμπαγιάννης (δικηγόρος)

Κατρίν Γκίλγκαρντ (διευθύντρια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του CPH:DOX)

Νοέμ Μεντέλ (σκηνοθέτης/παραγωγός)

Άρης Χατζηστεφάννου (δημοσιογράφος/σκηνοθέτης)

Επίσημες Πρεμιέρες

Ανάμεσά τους στις πολλές φετινές πρεμιέρες και οι ταινίες που απέσπασαν τα δύο μεγάλα βραβεία των Καννών και του Βερολίνου: το «Titane» της Ζουλιά Ντικουρνό (Xρυσή Αρκτος, 2021) και το «Ατυχές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό» του Ράντου Ζούντε (Χρυσή Αρκτος, 2021). Επίσης πρεμιέρα θα κάνουν και οι ταινίες «The French Dispatch» του Γουές Αντερσον, «Petite Maman» της Σελίν Σιαμά, «Last Night in Soho» του Εντγκαρ Ράιτ, «Η Τελευταία Μονομαχία (The Last Duel)» του Ρίντλεϊ Σκοτ, «Ιστορίες της Τύχης και της Φαντασίας» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, «Earwig» της Λουσίλ Χατζιχαλίλοβιτς και το «Memoria» του Απιτσατπόνγκ Βιρασετάκουν.

