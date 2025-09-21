10 αγαπημένα vintage κινητά που πωλούνται ακόμα σήμερα

Τα πρώτα κινητά τηλέφωνα ήρθαν στην Ελλάδα το 1992-93. Εταιρίες όπως η Panafon και η Motorola εγγυόνταν για κάτι αδιανόητο, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής: ένα τηλέφωνο με πλήκτρα, όχι από αυτά τα προϊστορικά με το καντράν, με το οποίο μπορούσες να πραγματοποιήσεις κλήσεις στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στο καφέ που βρισκόσουν μαζί με την παρέα σου. Αρχικά, τα κινητά τηλέφωνα είναι δείγμα κοινωνικής καταξίωσης: η τηλεόραση πχ, δείχνει τον Μηνά Χατζησάββα στο ρόλο ενός επιχειρηματία, να μιλάει στο κινητό με την πρώην γυναίκα του και ύστερα να συναντά την ερωμένη του, την φοιτήτρια Αναστασία, που υποδύεται η Μυρτώ Αλικάκη («Αναστασία» - 1993).

Στο πέρασμα των ετών, η τηλεοπτική διαφήμιση και η εισροή περισσότερων μοντέλων στην ελληνική αγορά, εκτόξευσαν τις πωλήσεις της κινητής τηλεφωνίας, ενώ είδαμε και νέους «θεσμούς» όπως το καρτοκινητό και το συμβόλαιο. Από το 2005 κι έπειτα, όλοι είχαν ένα κινητό τηλέφωνο. Παρακάτω θα δούμε διαχρονικά αγαπημένα μοντέλα, που πωλούνται ακόμα, ως vintage θησαυροί.

Motorola StarTAC

Τrivia: Ήταν το πρώτο τηλέφωνο - «κοχύλι», κυκλοφόρησε το 1996 και θρυλείται πως είχε επιρροές στο σχεδιασμό του από το StatTrek.

Tιμή πώλησης: Aπό 45 ως και 90 ευρώ.

Ericsson GF768

Trivia: Ήταν αυτό με το πορτάκι, που μας είχε δημιουργήσει εθισμό στο «άνοιξε-κλείσε», κυκλοφόρησε το 1997 και είχε καινοτομίες όπως μνήμη 50 τηλεφωνικών αριθμών, ρολόι και ξυπνητήτι.

Τιμή πώλησης: Το βρήκαμε στα 65 ευρώ, στο κουτί του.

Εrickson R310s

Trivia: Αδιάβροχο, «οχυρωμένο» για να μη δέχεται σκόνες, ο ορισμός της ανθεκτικής συσκευη΄ς.

Tιμή πώλησης: Το βρήκαμε στα 158 ευρώ, στο κουτί του.

Nokia 3210

Trivia: Το κινητό που είχε μέσα εντυπωσιακές καινοτομίες για την εποχή (αρχές 2000) όπως παιχνίδι φιδάκι και ringtones που μπορούσες να φορτώσεις το αγαπημένο σου τραγούδι (τα πιο δημοφιλή ήταν το "Zombie Nation" και το «Αχ Κορίτσι μου» του Γιάννη Πλούταρχου.

Tιμή πώλησης: Το μοντέλο ήταν τόσο δημοφιλές που κυκλοφόρησε ξανά την περασμένη χρονιά σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή (γύρω στα 70 ευρώ).

Nokia 5210

Trivia: Παραβλέπαμε το πόσο άσχημη συσκευή ήταν, για την εντυπωσιακή ανθεκτικότητα της, όπως και για την τεράστια διάρκεια της μπαταρίας. Τα σχετικά ανέκδοτα για συσκευές 5210 που βρέθηκαν σε συρτάρι μετά από χρόνια και είχαν ακόμα μπαταρία, είναι βγαλμένα από τη ζωή.

Tιμή πώλησης: Σε mint έκδοση, μπορεί να φτάσει μέχρι και 250 ευρώ στις αγορές μεταπώλησης.

Sony Ericsson T100

Trivia: Πάρα πολύ κομψό, με μπαταρία λιθίου, με εικόνες που μπορούσες να φορτώσεις/κατεβάσεις. Το κρατούσε συνήθως ο καθηγητής της Άλγεβρας στο φροντιστήριο μου και έπαιρνε μηνύματα από τη σύζυγο του, που μας τα αποκάλυπτε στην τάξη (σήμερα η Λ έφτιαξε παστίτσιο, woo-hoo!).

Τιμή πώλησης: Το θαύμα είναι ότι υπάρχει ακόμα στις αγορές των συλλεκτών, με 15-20 ευρώ.

Panasonic P341i ή Χ70

Trivia: Από τα πρώτα μοντέλα με κάμερα που είδαμε στην Ελλάδα! (2003)

Τιμή πώλησης: Ίσως επειδή ήταν ολίγον κακομούτσουνο, το βρίσκεις και με 20-30 ευρώ στα γνωστά online marketplaces.

Blackberry Passport

Trivia: Το κινητό των γιάπηδων στα μέσα των 00s, με δυνατότητες ακόμα και για online επικοινωνία!

Tιμή πώλησης: Γύρω στα 70-80 ευρώ τουλάχιστον.

iPhone 2G

Trivia: Τι λέμε τώρα, το πρώτο smartphone που έπεσε στα χέρια μας.

Τιμή πώλησης: Το βρίσκεις και με 250 ευρώ στη μεταπώληση, αν είσαι τυχερός.

Samsung E1182

Τrivia: Μνημείο μιας εποχής (2011-12) που η ιαπωνική εταιρεία είχε επικεντρωθεί στην χρηστικότητα των συσκευών τηλεφωνίας, χωρίς να έχει μπει στην «κούρσα» του ανταγωνισμού με την iPhone.

Tιμή πώλησης: Υπάρχει ακόμα στο eBay, σε συμβολική τιμή.

Φωτογραφίες: Vendora.gr