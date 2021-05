Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 αναμένεται να είναι έτοιμη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το δορυφορικό internet την οποία ετοιμάζει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, που ήταν και ήταν εκ των συνομιλητών με την εταιρεία. Μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ, η Starlink που ανήκει στον Έλον Μασκ, θα δραστηριοποιηθεί και αναμένεται να φέρει νέα δεδομένα στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και στο internet στην Ελλάδα.

Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας τεχνολογίας, είναι πασιφανή. Ξεπερνώντας τα δεδομένα των περιοχών εκτός αστικών κέντρων, οι χρήστες θα μπορούν να αποκτήσουν μια πολύ γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και με απλό τρόπο θα μπορούν να τοποθετήσουν και το «πιάτο» σε ένα σημείο εξωτερικού χώρου. Με απλά λόγια ένας χρήστης, θα μπορεί να έχει πολύ γρήγορο ίντερνετ ακόμα και σε απομακρυσμένα σημεία, όπως τα ακριτικά νησιά ή μέρη με υψόμετρο.

Ο Έλον Μασκ έχει δηλώσει πως στόχος της εταιρείας του είναι να φτάσει τη μέση ταχύτητα ανά χρήστη στα 100Mbps! Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η εταιρεία θα εγκατασταθεί πέριξ της Θήβας και ενδεχομένως έως το τέλος του 2021 να αρχίσει να παράσχει υπηρεσίες. Θα λειτουργεί ως ανεξάρτητος πάροχος και θα χρησιμοποιεί οπτικές ίνες κάποιου εκ των υπαρχόντων παρόχων.

Όπως και σε κάθε άλλη αγορά του πλανήτη, στόχος της Starlink είναι να προσφέρει και στην Ελλάδα γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο ασχέτως πού βρίσκεται ο χρήστης. Είτε μιλάμε για ένα ακριτικό χωριό που είναι περιορισμένο στις συνδέσεις που υποστηρίζει ο χαλκός, είτε για ένα νησί με ελάχιστους κατοίκους και παρόμοιες συνθήκες, ο οποιοσδήποτε θα μπορεί να κάνει αίτηση για το πακέτο εγκατάστασης και να του έρθει στη διεύθυνσή του.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία μπορεί να προσεγγίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα κοινά, προσπερνώντας τα όποια τεχνικά προβλήματα υπάρχουν σε χώρες με υποδομές σαν αυτές της Ελλάδας. Οι χρήστες θα μπορούν να αποκτήσουν μια πολύ γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο και με έναν απλό τεχνικό θα έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν και το «πιάτο» σε ένα σημείο εξωτερικού χώρου.

Τα μειονεκτήματα είναι και εδώ αυτά που αντιμετωπίζουν όλες οι δορυφορικές υπηρεσίες. Σε πρώτη φάση, είναι το θέμα του καιρού, ο οποίος είναι ικανός να προκαλέσει πρόβλημα στην επικοινωνία των δύο πλευρών («πιάτο»-δορυφόρος). Στην παρούσα φάση, η Starlink υπόσχεται 20ms-40ms, αριθμός που κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα ακόμη και για πιο απαιτητικές κατηγορίες χρηστών (όπως τους gamers). Πάντως οφείλει κανείς να δει ότι οι επιδόσεις της Starlink σε αυτό το επίπεδο είναι καλύτερες από αντίστοιχες προσπάθειες του παρελθόντος, κυρίως γιατί οι δορυφόροι της είναι έως και 60 φορές πιο κοντά στη Γη.

Η εγκατάσταση του γίνεται εύκολα ακόμη και για κάποιον που δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις ρύθμισης δορυφορικού πιάτου, αφού όλη η διαδικασία ολοκληρώνεται σχεδόν αυτόματα. Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα εγκατάστασης στο παρακάτω video:

Όσοι φαντάζονται πάντως όλα τα παραπάνω σε ένα προσιτό πακέτο, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Στην παρούσα φάση (beta), ο εξοπλισμός της υπηρεσίας κοστίζει περί τα 500 δολάρια και το μηνιαίο αντίτιμο συνδρομής αγγίζει τα 100, με τα παραπάνω νούμερα να αναμένονται σε πιο χαμηλά επίπεδα τα επόμενα χρόνια. Η επιλογή της χώρας μας βέβαια μπορεί να μην είναι και τυχαία, μπας και πρόσφατες μετρήσεις την φέρνουν στην τελευταία θέση για την μέση ταχύτητα σύνδεσης, σε όλη την Ευρώπη με μόλις 29Mbps (download).

Average download speed in EU (Mbps) 🇪🇺⏬ 🇦🇹 60 🇧🇪 91 🇧🇬 53 🇭🇷 38 🇨🇾 35 🇨🇿 49 🇩🇰 140 🇪🇪 55 🇫🇮 80 🇫🇷 131 🇩🇪 87 🇬🇷 29 🇭🇺 111 🇮🇪 82 🇮🇹 64 🇱🇻 73 🇱🇹 88 🇱🇺 125 🇲🇹 98 🇳🇱 113 🇵🇱 91 🇵🇹 109 🇷🇴 122 🇸🇰 61 🇸🇮 65 🇪🇸 126 🇸🇪 123 Via @EdjNet 👉 https://t.co/QpKR6UYfRf

H λατρεία του Έλον Μασκ για τα του διαστήματος και της τεχνολογίας γενικότερα, ήταν η αφορμή για την ίδρυση της Starlink, μιας εταιρείας που αξιοποιεί δορυφόρους που κινούνται γύρω από τη Γη και προσφέρει υπηρεσίες συνδέσεων στο διαδίκτυο. Η ιδέα αυτού του τρόπου παροχής υπηρεσιών internet δεν είναι νέα, ωστόσο έρχεται σε μια εποχή που η δραστηριότητα της SpaceX είναι έντονη. To project της Starlink ξεκίνησε το 2015 και οι δύο πρώτοι δορυφόροι εκτοξεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 2018, ενώ άλλοι 60 ακολούθησαν τον Μάιο του 2019. Οι πρώτες δοκιμές του δορυφορικού internet της Starlink έγιναν στις ΗΠΑ τον Αύγουστο του 2020, ενώ μια πρώτη δοκιμαστική περίοδος με συνδέσεις καταναλωτών ξεκίνησε από τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς.

Το πρώτο tweet του Έλον Μασκ μέσω σύνδεσης της Starlink έγινε τον Οκτώβριο του 2019.

Sending this tweet through space via Starlink satellite 🛰