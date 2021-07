To Facebook εξετάζει την μετατροπή του Instagram σε κάτι πιο ανταγωνιστικό στο TikTok

Η τρομακτική άνοδος του TikTok και τα πολύ υψηλά ποσοστά που έχει σε πιο μικρές ηλικίες έκαναν το Facebook να εξετάζει σοβαρά να προχωρήσει σε πολλές και δραματικές αλλαγές στο Instagram.

Διαβάστε ακόμη: Γιατί «πονάει» τόσο το unfollow στο Instagram;

O κυριότερος λόγος είναι η γρήγορη «κατανάλωση» περιεχομένου σε μορφή σύντομης διάρκειας videos, κάτι που σύμφωνα με τον επικεφαλής του Instagram θα αρχίσει να λειτουργεί ως μηχανισμός και στην γνωστή πλατφόρμα στο άμεσο μέλλον. «Έχουμε ήδη αρχίσει να πειραματιζόμαστε με το πως θα προσφέρουμε με διασκεδαστικό και καινοτόμο τρόπο videos που θα πιάνουν όλη την οθόνη του χρήστη και θα τον ψυχαγωγούν και θα τα δείτε μέσα στους επόμενους μήνες», εξήγησε ο Adam Mosseri μέσω ενός post που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Changes are coming to video on Instagram



At Instagram we’re always trying to build new features that help you get the most out of your experience. Right now we’re focused on four key areas: Creators, Video, Shopping and Messaging. pic.twitter.com/ezFp4hfDpf