Instagram: Προβλήματα με το ποστάρισμα και τη σύνδεση - Η λύση και η εξήγηση της εταιρείας

Από το βράδυ της Δευτέρας, αρκετοί χρήστες του Instagram διαμαρτυρήθηκαν σχετικά με το ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα, λαμβάνοντας ακόμη και μήνυμα πως είναι θέμα του λογαριασμού τους!

Ένα σχετικό μήνυμα που εμφανιζόταν ενημέρωνε τους χρήστες να δοκιμάσουν να συνδεθούν ή να ποστάρουν κάτι αργότερα. Συγκεκριμένα, το μήνυμα ανέφερε «Δοκιμάστε ξανά αργότερα. Περιορίζουμε τη συχνότητα με την οποία μπορείτε να κάνετε κάποιες ενέργειες στο Instagram, προκειμένου να προστατεύσουμε την κοινότητά μας. Πείτε μας αν πιστεύετε ότι έχει γίνει κάποιο λάθος».

Το μήνυμα αυτό δεν είναι άγνωστο για όσους χρησιμοποιούν συχνά την εν λόγω πλατφόρμα και συνήθως εμφανίζεται όταν ένας χρήστης δοκιμάσει να κάνει μαζικά κάποιες ενέργειες, πχ. να αφήσει πολλά σχόλια συνεχόμενα, να κάνει πολλαπλά likes σε σχόλια ή αναρτήσεις, να αφαιρέσει ή να προσθέσει μαζικά λογαριασμούς που ακολουθεί και γενικότερα οτιδήποτε δείχνει κάτι μαζικό.

Το Instagram μπλοκάρει προσωρινά αυτούς τους χρήστες, καθώς τους θεωρεί bots, προγράμματα δηλαδή που λαμβάνουν εντολή να κάνουν μαζικές ενέργειες, οι οποίες μπορεί να ενέχουν μέχρι και δόλο (πχ. υπερφόρτωση των servers κτλ).

Το χθεσινοβραδινό πρόβλημα αναφέρθηκε ακόμη και από μεγάλους εγχώριους λογαριασμούς (πχ. Ιnfluencers), με πάρα πολλούς να απορούν περί τίνος πρόκειται, αλλά κυρίως γιατί περιορίστηκε ο λογαριασμός τους. Σύμφωνα με την υπηρεσία Downdetector, πάντως, το πρόβλημα ήταν γενικευμένο. Το Downtetector χρησιμοποιεί πολλαπλούς μηχανισμούς και μπορεί να ελέγξει αν μια online πλατφόρμα παρουσιάζει κάποιο γενικευμένο πρόβλημα.

Το ίδιο το Instagram επιβεβαίωσε εν τέλει μετά από κάποιες ώρες ότι το πρόβλημα ήταν δικό του και πως εργάζεται για να αποκαταστήσει τη σχετική βλάβη. Τουλάχιστον, κάποια στιγμή γύρω στις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης φαίνεται πως όλα επέστρεψαν στους φυσιολογικούς τους ρυθμούς και οι χρήστες μπόρεσαν να συνεχίσουν ανενόχλητοι την online δραστηριότητά τους.

And we're back! If you were having a hard time earlier, your account should be working normally now.