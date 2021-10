Αφιερωμένο στη σπουδαία Γαλλίδα φωτογράφο Claude Cahun είναι αφιερωμένο το Google Doodle της Δευτέρας 25 Οκτωβρίου καθώς συμπληρώνονται 127 χρόνια από τη γέννησή της, στη Νάντη ως Lucy Renee Mathilde Schwob.

Εγγονή του σημαντικού Γάλλου καλλιτέχνη David Leon Cahun και παιδί ιδιοκτήτη εφημερίδας, η Κλοντ Καέν ενηλικιώθηκε περιτριγυρισμένος από δημιουργικότητα. Στα 14 της, γνώρισαν τον Μαρσέλ Μουρ, τον ισόβιο σύντροφό της και καλλιτεχνικό της συνεργάτη. Αφού μετακόμισε στο Παρίσι για να σπουδάσει λογοτεχνία το 1919, ο Cahun ξύρισε το κεφάλι της και υιοθέτησε το διάσημο ουδέτερο ως προς το φύλο όνομά της ως εξέγερση ενάντια στην κοινωνική σύμβαση.

Ο Cahun εξερεύνησε τη ρευστότητα του φύλου μέσω της λογοτεχνίας και της μελαγχολικής αυτοπροσωπογραφίας, όπως η σειρά του 1927 "I am in training, don't kiss me". Αυτό το έργο απεικόνιζε τον καλλιτέχνη με κουστούμια ως μια θηλυκοποιημένη αρσιβαρίστρια, θολώνοντας τη γραμμή μεταξύ των ανδρικών και γυναικείων στερεοτύπων. Εκτός από τη δια βίου καλλιτεχνική τους δουλειά, η Cahun ανέπτυξε αντιστασιακή δράση κατά τον Β' ΠΠ. Η γαλλική κυβέρνηση μάλιστα της απένειμε για τις προσπάθειές της το Μετάλλιο της Γαλλικής Ευγνωμοσύνης το 1951. Η Κλοντ Καέν (Claude Cahun) πέθανε, στις 8 Δεκεμβρίου 1954, σε ηλικία 60 ετών.