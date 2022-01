Σαν σήμερα, 9 Ιανουαρίου, ο Στιβ Τζομπς παρουσιάζει στο κοινό το πρώτο iPhone

Μπορεί ένα τόσο μικρό προϊόν τεχνολογίας να καταφέρει να αλλάξει τον κόσμο; Οι περισσότεροι θα έλεγαν όχι. Ο Στιβ Τζομπς, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη. Το οραματίστηκε, το σχεδίασε και τελικά το έκανε πράξη, αλλάζοντας τον κόσμο.

Μια ημέρα σαν σήμερα, το 2007, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι έβλεπαν τα κινητά τηλέφωνα και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο τα κινητά τηλέφωνα άλλαξαν (ίσως και να καθόριζαν) τις ζωές των ανθρώπων άλλαξαν μια για πάντα!

Η παρουσίαση που έμεινε στην ιστορία

Ο Στιβ Τζομπς ανέβηκε στη σκηνή του Macworld στο San Francisco λέγοντας πως αυτή ήταν η μέρα για την οποία ανυπομονούσε για δυόμισι χρόνια. Ήταν το μεγάλο στοίχημα του Τζομπς, που υλοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα. Είναι ενδεικτικό πως αρχικά άφησε το κοινό να νομίζει ότι θα παρουσιάσει τρία νέα προϊόντα «An iPod. A Phone. An internet communicator», είπε. Λίγο αργότερα, όμως, ήρθε η αποκάλυψη: «Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we’re calling it… iPhone»!

Οι περίπου 4.000 άνθρωποι που αποτελούσαν το κοινό δεν πίστευαν αυτό που άκουγαν. Η αλήθεια είναι πως κάνεις δεν μπορούσε να φανταστεί πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.

Ο Τζομπς μιλούσε 20 λεπτά για το όραμά του χωρίς να το αποκαλύπτει. Ήξερε ότι εκείνη την ώρα ουσιαστικά... τζογάρει με το μέλλον της Apple αλλά έδειχνε να το απολαμβάνει. «Σήμερα, η Apple θα επανεφεύρει το κινητό τηλέφωνο. Θέλαμε να φτιάξουμε ένα προϊόν που είναι μακράν πιο έξυπνο από οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο, αλλά και πολύ εύκολο στη χρήση του», είπε και έφερε την επανάσταση στην κινητή τηλεφωνία!

Οι θεατές είδαν τον Τζομπς να παίζει μουσική και βίντεο από την όμορφη 3, 5 ιντσών οθόνη του iPhone. Τον είδαν να κάνει ένα τηλεφώνημα, να στέλνει ένα SMS και ένα e-mail, δείχνοντας πόσο εύκολο ήταν να πληκτρολογεί ο χρήστης στην touch screen οθόνη. Έδειξε φωτογραφίες, μεγεθύνοντας και σμικρύνοντάς τις κουνώντας τον αντίχειρα και τον δείκτη του. Μπήκε στην ιστοσελίδα των New York Times και του Amazon για να δείξει πόσο βολικός ήταν ο browser. Βρήκε ένα κατάστημα Starbucks μέσω του Google Maps και κάλεσε το τηλέφωνό του επιτόπου, δείχνοντας ότι είναι αδύνατο να χαθεί κανείς όταν έχει το iPhone μαζί του.

Το μυστικό στην παρουσίαση που θα τίναζε τα πάντα στον αέρα

Η Apple ξεκίνησε να πουλά το iPhone έξι μήνες αργότερα (στις 29 Ιουνίου του 2007). Η τιμή για το 4GB μοντέλο ήταν στα 499 δολάρια και 599 δολάρια τα 8GB.

Ο στόχος του Τζομπς ήταν να χτυπήσει μια αγορά που ανήκε ολοκληρωτικά στη Nokia και τα BlackBerry. Κατέκρινε τα «smartphones» της εποχής λέγοντας ότι δεν είναι τόσο smart ούτε εύκολα στη χρήση. Άσκησε κριτική στο ξεπερασμένο hardware όπως φυσικά πληκτρολόγια και γραφίδες και έφερε το Multi-Touch.

Η BlackBerry παραδέχτηκε αργότερα ότι υποτίμησε το iPhone, κυρίως για τη διάρκεια της μπαταρίας του, μόλις 8 ώρες. Αλλά και επειδή το iPhone μπορούσε να συνδεθεί μόνο με το παλαιότερο, αργό δίκτυο της AT&T. «Έπρεπε να έχει αποτύχει», είπε το 2015 ο τότε επικεφαλής της εταιρίας, στη Wall Street Journal. Και η αλήθεια είναι πως θα έπρεπε να έχει αποτύχει αφού όπως είπε μιλώντας στους New York Times το 2013, ο Άντι Γκρινιόν, ένα από τα στελέχη της Apple που εργάστηκαν πυρετωδώς πάνω στο πρώτο iPhone, όταν ο Στιβ Τζομπς παρουσίασε την πρωτοποριακή συσκευή στο κοινό, αυτή ήταν γεμάτη προβλήματα, καθώς η ανάπτυξή της δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μόνο πως το λογισμικό του Wi-Fi ήταν ασταθές και συχνά το κινητό δεν είχε σήμα. Είχε πολύ περιορισμένη μνήμη, και κάθε τόσο έπρεπε να κάνει επανεκκίνηση για να λειτουργήσει και πάλι κανονικά. Κάποιες φορές έκλεινε μόνο του ή διέκοπτε ξαφνικά την κλήση. Επιπλέον, όπως είχε πει ο Γκρινιόν «Το iPhone μπορούσε να παίξει ένα μέρος ενός τραγουδιού ή ενός βίντεο, αλλά δεν μπορούσε να παίξει ένα ολόκληρο βίντεο χωρίς να κρασάρει. Λειτουργούσε καλά αν έστελνες ένα e-mail και μετά έμπαινες στον browser. Αν έκανες όμως αυτά τα πράγματα αντίστροφα, μπορεί να μη λειτουργούσε».

Ο Τζομπς δεν τα παράτησε. Βρήκε μια λύση για κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα προκειμένου όλα στην παρουσίαση να πάνε καλά. Με μικρές... αλχημείες και διάφορα κόλπα κατάφερε να ξεγελάσει τους πάντες.