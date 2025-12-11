Αδιανόητο: Έφτασε στα δικαστήρια των ΗΠΑ η πρώτη μήνυση στο ChatGPT για υπόθεση δολοφονίας

Απίστευτο και όμως αληθινό: Σήμερα (11/12) έγινε γνωστή η πρώτη μήνυση στις ΗΠΑ, κατά της OpenAI και της Microsoft για φόνο. Το ChatGPT φέρεται ότι ενθάρρυνε έναν άνδρα με σοβαρά ψυχικά προβλήματα να προβεί σε πράξη δολοφονίας.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, το chatbot φέρεται να ενίσχυσε τις παραληρηματικές ιδέες του 56χρονου Στάιν-Έρικ Σόλμπεργκ, ο οποίος ήταν πεπεισμένος ότι αποτελούσε στόχο συνωμοσίας, οδηγώντας τελικά στη δολοφονία της 83χρονης Σούζαν Άνταμς τον Αύγουστο στο Κονέκτικατ.

Η μήνυση σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναφέρει ότι το ChatGPT συνομιλούσε με τον Σόλμπεργκ για μεγάλα χρονικά διαστήματα, επιβεβαιώνοντας και διογκώνοντας τις παρανοϊκές πεποιθήσεις του, ενώ του παρουσίαζε στενούς του ανθρώπους, μεταξύ αυτών και τη μητέρα του, ως απειλές.

Η υπόθεση, την οποία κινούν οι κληρονόμοι της Άνταμς, προστίθεται στις ολοένα αυξανόμενες δικαστικές προσφυγές κατά εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, με την ιδιαιτερότητα ότι για πρώτη φορά αποδίδεται σε chatbot ρόλος σε ανθρωποκτονία.

Εκπρόσωπος της OpenAI χαρακτήρισε το περιστατικό «βαθιά θλιβερό» και τόνισε ότι η εταιρεία εξετάζει τα σχετικά δεδομένα, υπογραμμίζοντας πως γίνονται συνεχείς βελτιώσεις ώστε το ChatGPT να αναγνωρίζει καταστάσεις έντονης ψυχικής ή συναισθηματικής φόρτισης, να αποκλιμακώνει την επικοινωνία και να παραπέμπει τους χρήστες σε πραγματικές πηγές βοήθειας. Η Microsoft δεν σχολίασε άμεσα.

Ο γιος του Σόλμπεργκ, Έρικ, ζήτησε από τις εταιρείες να λογοδοτήσουν για «αποφάσεις που άλλαξαν για πάντα» την οικογένειά του.

Τα αποδεικτικά στοιχεία κατά του ChatGPT

Όπως υποστηρίζεται στη μήνυση, ο Σόλμπεργκ είχε δημοσιεύσει τον Ιούνιο ένα βίντεο από συνομιλία του με το ChatGPT, στο οποίο εμφανίζεται το σύστημα να του αποδίδει «θεϊκές ικανότητες» και να ενθαρρύνει τις αντιλήψεις του περί συνωμοσίας, παρομοιάζοντας τη ζωή του με την ταινία The Matrix. Ο 56χρονος χρησιμοποιούσε την έκδοση GPT-4o, η οποία έχει δεχτεί κριτική για κολακευτικές απαντήσεις προς τους χρήστες.

Το chatbot φέρεται ακόμη να του είπε ότι ο εκτυπωτής του λειτουργούσε ως «συσκευή παρακολούθησης» και να ενίσχυσε την πεποίθησή του ότι η μητέρα του και ένας φίλος επιχειρούσαν να τον δηλητηριάσουν μέσω του αερισμού του αυτοκινήτου του.

