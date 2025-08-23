Απλές καθημερινές συμβουλές για να διατηρείτε το κινητό σας σε καλή κατάσταση

Η σωστή συντήρηση του κινητού σας βοηθά να παραμείνει γρήγορο, ασφαλές και να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Μπορείτε να φροντίζετε τη συσκευή σας για ακόμη καλύτερη και πιο γρήγορη λειτουργία, ακολουθώντας αυτά τα απλά βήματα:

Μπαταρία

1) Αποφύγετε την υπερβολική φόρτιση (μην το αφήνετε να φορτίζει πολύ ώρα αφού φτάσει πάνω από 100%, ειδικά αν είναι παλαιότερης τεχνολογίας)

2) Αποφύγετε πλήρη αποφόρτιση (μην το αφήνετε να σβήσει από μπαταρία)

3) Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή της συσκευής ή πιστοποιημένους φορτιστές για να μην καταστρέψετε την μπαταρία

4) Αν δείτε ότι η μπαταρία έχει μειωμένες επιδόσεις, κάντε βαθύ κύκλο φόρτισης (φορτίστε έως 100%, μετά χρησιμοποιήστε το κινητό έως σχεδόν να τελειώσει η μπαταρία και επαναλάβετε μία-δύο φορές)

5) Κλείνετε εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο και καταναλώνουν ενέργεια χωρίς λόγο

Ενημερώσεις λογισμικού

Ελέγχετε τακτικά αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές. Η ενημέρωση βοηθά στην βελτίωση της απόδοσης, στην ασφάλεια και στην διόρθωση σφαλμάτων. Για να μην καταναλώνετε τα δεδομένα του προγράμματός σας (αν δεν έχετε κάποιο με απεριόριστα data), κάντε τις ενημερώσεις όταν είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi και φροντίστε να έχετε αρκετή μπαταρία.

Διαχείριση αποθήκευσης

1) Καθαρίζετε τακτικά την cache των εφαρμογών από τις ρυθμίσεις για να απελευθερώσετε χώρο

2) Αφαιρέστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε

3) Μεταφέρετε φωτογραφίες και βίντεο σε cloud ή σε υπολογιστή για να μη γεμίζει η συσκευή και ο αποθηκευτικός της χώρος

4) Διαγράφετε παλιά αρχεία ή downloads που δεν χρειάζεστε πλέον

Καθαρισμός συσκευής

Καθαρίζετε την οθόνη με ειδικό πανάκι μικροϊνών για να αποφύγετε γρατζουνιές και μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά απευθείας στην οθόνη. Για τις θύρες, χρησιμοποιήστε κάποιο σπρέι αέρα και μην φυσάτε με το στόμα απευθείας, καθώς μπορεί να περάσει υγρασία από σταγονίδια που προέρχονται από το σάλιο σας.