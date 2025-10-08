Από τις 10 Οκτωβρίου το ΑΙ θα διαβάζει το Gmail μας: Η ρύθμιση που θα μας γλιτώσει

Ανατρέπονται τα δεδομένα του Gmail, με την Google να μπορεί πλέον να διαβάζει το περιεχόμενο των email μας με στόχο να μας προτείνει πιο «κατάλληλες» διαφημίσεις.

Μια σημαντική αλλαγή έρχεται στο Gmail από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, καθώς η Google θα ενεργοποιήσει αυτόματα μια νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία AI Enhanced Classification and Review.

Βασισμένη στην πλατφόρμα Gemini, αυτή η νέα δυνατότητα θα δώσει πρόσβαση στα εισερχόμενα email και θα αναλύει το περιεχόμενο τους συμπεριλαμβανομένων του αποστολέα, του θέματος, του κυρίως κειμένου και των συνημμένων αρχείων.

Στόχος της εταιρείας, όπως αναφέρει, είναι η συλλογή δεδομένων που θα βοηθήσουν στην δημιουργία πιο στοχευμένων διαφημίσεων.

Η ανακοίνωση εγείρει έντονους προβληματισμούς για την ιδιωτικότητα και την εκμετάλλευση προσωπικών στοιχείων με στόχο την κερδοφορία, πόσο μάλλον δε όταν η λειτουργία αυτή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και χωρίς να ζητείται προηγουμένως η συγκατάθεση του χρήστη.

Με απλά λόγια, όσοι διαθέτουν λογαριασμό Gmail θα αποδεχθούν τη νέα δυνατότητα ερρήμην τους, εκτός εάν επιλέξουν οι ίδιοι να την απενεργοποιήσουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, «αυτός» που θα διαβάζει τα μηνύματα θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη της Google, πραγματοποιώντας αυτόματη ανάλυση με βάση λέξεις-κλειδιά, συμφραζόμενα και θεματικές ενότητες.

Ο σκοπός είναι η διαμόρφωση προφίλ χρήστη ώστε να εμφανίζονται πιο εξατομικευμένες διαφημίσεις και προτάσεις, όχι μόνο μέσα στο Gmail, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες της Google.

Η Google υποστηρίζει ότι δεν παραβιάζει την ιδιωτικότητα των χρηστών, καθώς η πρόσβαση στα μηνύματα δεν γίνεται από ανθρώπινο παράγοντα.

Ωστόσο, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας χωρίς ρητή συγκατάθεση θεωρείται από πολλούς ειδικούς προβληματική πρακτική, καθώς μεταθέτει την ευθύνη στον χρήστη να προστατεύσει μόνος του τα δεδομένα του.

Πώς μπορείς να απενεργοποιήσεις την νέα δυνατότητα της Google

Όσοι θέλουν να προστεύσουν τα δεδομένα τους και να απενεργοποιήσουν την δυνατότητα της Google να διαβάζει τα email τους, υπάρχει τρόπος να την εμποδίσουν πριν αυτήενεργοποιηθεί αυτόματα.

Η απενεργοποίηση γίνεται μέσα από τις ρυθμίσεις του Gmail και μπορεί να πραγματοποιηθεί από υπολογιστή και από κινητό και αυτές είναι οι οδηγίες:

Από υπολογιστή:

Άνοιξε το Gmail και κάνε κλικ στο γρανάζι επάνω δεξιά.

επάνω δεξιά. Επίλεξε την επιλογή “View all settings” .

. Μεταφέρσου στην καρτέλα “General” και εντόπισε τις ενότητες που σχετίζονται με τα “Smart Features and Personalization” .

και εντόπισε τις ενότητες που σχετίζονται με τα . Απενεργοποίησε τις επιλογές που επιτρέπουν ανάλυση δεδομένων, ειδικά εκείνες που αφορούν τις λειτουργίες Smart Writing, Intelligent Response, Shipment Tracking, Reminders και άλλες έξυπνες λειτουργίες.

Από smartphone:

Άνοιξε την εφαρμογή Gmail.

Πάτησε τις τρεις γραμμές επάνω αριστερά.

επάνω αριστερά. Πήγαινε στις “Settings” και επίλεξε τον λογαριασμό που θέλεις να ρυθμίσεις.

και επίλεξε τον λογαριασμό που θέλεις να ρυθμίσεις. Εντόπισε τις ίδιες επιλογές “Smart Features and Personalization” και απενεργοποίησέ τις.

Με αυτό τον τρόπο, το Gemini δεν θα μπορεί να σαρώνει το περιεχόμενο των email σου για διαφημιστικούς σκοπούς. Αν θέλεις να ενισχύσεις ακόμη περισσότερο την προστασία σου, μπορείς να επισκεφθείς τη σελίδα του λογαριασμού σου στη Google, να πας στην ενότητα “Data and Privacy” και να απενεργοποιήσεις την επιλογή “Web and App Activity”, η οποία περιορίζει σημαντικά τη συλλογή δεδομένων από τις εφαρμογές και την περιήγηση.