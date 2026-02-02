Αποσύρεται ασύρματο ηχείο από την ελληνική αγορά: Τι έδειξαν οι ευρωπαϊκοί έλεγχοι

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοίνωσε την άμεση απόσυρση του ασύρματου ηχείου KTX‑1435 της εταιρείας MAIBAOBAO από την ελληνική αγορά, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση βασίστηκε σε ελέγχους που πραγματοποίησε η ισπανική αρχή εποπτείας ραδιοεξοπλισμού SETELECO, οι οποίοι αποκάλυψαν ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ (RED).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δοκιμών, το ηχείο παρουσίασε προβλήματα που αφορούν:

την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών και των κατοικίδιων ζώων

την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών

Μετά την κοινοποίηση της υπόθεσης στα κράτη‑μέλη της ΕΕ μέσω του συστήματος ICSMS, δεν κατατέθηκε καμία ένσταση εντός του προβλεπόμενου τριμήνου. Έτσι, το μέτρο θεωρήθηκε πλήρως τεκμηριωμένο και εφαρμόζεται πλέον και στην Ελλάδα.

Οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν το συγκεκριμένο ηχείο στην ελληνική αγορά υποχρεούνται να προχωρήσουν άμεσα στις διαδικασίες απόσυρσης και να ενημερώσουν σχετικά την ΕΕΤΤ.

Όλες οι αποφάσεις της Αρχής που αφορούν ανακλήσεις ή αποσύρσεις προϊόντων παραμένουν διαθέσιμες στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο.