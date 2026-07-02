Ασφαλής Τεχνητή Νοημοσύνη και κυβερνοανθεκτικότητα στο επίκεντρο του Check Point Advantage Athens 2026

Η Check Point® Software Technologies Ltd. , πρωτοπόρος και παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις κυβερνοασφάλειας, διοργάνωσε με επιτυχία το Check Point Advantage Athens στις 18 Ιουνίου 2026 στο Golf Privé στη Γλυφάδα, συγκεντρώνοντας κορυφαία στελέχη κυβερνοασφάλειας και επαγγελματίες του κλάδου σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ασφαλή υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο απειλών. Η εκδήλωση επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Check Point να βοηθά τους οργανισμούς να προλαμβάνουν προηγμένες απειλές, να μειώνουν την πραγματική τους έκθεση σε κινδύνους και να διασφαλίζουν την καινοτομία σε υβριδικά δίκτυα, περιβάλλοντα cloud, χώρους εργασίας και συστήματα AI.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια στοχευμένη πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου, ανταλλαγής πρακτικών γνώσεων και εμπειριών μεταξύ επαγγελματιών, αναφορικά με τις επιπτώσεις της υιοθέτησης της AI στην ασφάλεια. Οι παρουσιάσεις εστίασαν στο πώς οι οργανισμοί μπορούν να μειώσουν την πραγματική έκθεσή τους σε κινδύνους, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και να μεταβούν από την αποσπασματική ορατότητα σε συντονισμένη δράση μέσω της πρόληψης με τη βοήθεια AI, των ενοποιημένων λειτουργιών ασφάλειας και του συνεχούς Exposure Management.

Οι συμμετέχοντες απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με:

Πώς να εντοπίζουν, να ιεραρχούν και να μειώνουν την πραγματική έκθεση σε κινδύνους πριν αυτή αξιοποιηθεί από τους επιτιθέμενους.

Τον ρόλο της πρόληψης με τη βοήθεια AI στην επιτάχυνση της πρόληψης, ανίχνευσης, ιεράρχησης και αντιμετώπισης απειλών με ταχύτητα μηχανής.

Τα αναδυόμενα πρότυπα απειλών σε υβριδικά δίκτυα, περιβάλλοντα cloud, χώρους εργασίας, ταυτότητες και συστήματα AI.

Τη μετάβαση από την ορατότητα στη δράση μέσω συνεχούς Exposure Management, βασισμένου στον κίνδυνο.

Ο Μιχάλης Μπόζος, Country Manager για Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία & Κύπρο στην Check Point, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ηγετών της ασφάλειας, ειδικών τεχνολογίας και στελεχών επιχειρήσεων για την ασφαλή μετάβαση στην εποχή της AI.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει με ταχείς ρυθμούς τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί λειτουργούν, καινοτομούν και ανταγωνίζονται, επεκτείνοντας παράλληλα την επιφάνεια επίθεσης και δημιουργώντας νέες προκλήσεις ασφάλειας. Καθώς η AI ενσωματώνεται στις βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες, η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο από την αρχή και όχι να προστίθεται εκ των υστέρων. Στη Check Point πιστεύουμε ότι η κυβερνοασφάλεια πρέπει να λειτουργεί ως καταλύτης της καινοτομίας. Μέσα από την πρόληψη με τεχνητή νοημοσύνη, τις ενοποιημένες λειτουργίες ασφάλειας και την προληπτική διαχείριση έκθεσης σε κινδύνους, βοηθάμε τους οργανισμούς να αξιοποιούν την AI με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Σε αγορές που εξελίσσονται γρήγορα, όπως η Ελλάδα, η συνεργασία και η στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη είναι πιο κρίσιμες από ποτέ, ώστε να παραμένουμε μπροστά από όλο και πιο εξελιγμένες απειλές».

Τον τρόπο με τον οποίο η AI αναδιαμορφώνει το τοπίο της κυβερνοασφάλειας ανέδειξε ο Jony Fischbein, Head of CISO Programs της Check Point, σημειώνοντας ότι:

«Η κυβερνοασφάλεια επωφελούνταν για χρόνια από τα όρια της ανθρώπινης ταχύτητας – όμως αυτό το πλεονέκτημα εξαφανίζεται γρήγορα. Ήδη βλέπουμε την AI να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται ευπάθειες αυτόνομα, σηματοδοτώντας μια θεμελιώδη αλλαγή στο τοπίο των απειλών. Η αντιμετώπιση επιθέσεων με ταχύτητα μηχανής δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην ανθρώπινη προσπάθεια. Οι οργανισμοί χρειάζονται δυνατότητες που βασίζονται στην AI, διαμοιραζόμενη πληροφορία και ανθρώπινη εξειδίκευση που συνεργάζονται για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και αντιμετώπιση απειλών σε μεγάλη κλίμακα. Σε αυτή τη νέα εποχή, η πρόληψη παραμένει κρίσιμη, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η ανθεκτικότητα. Οι οργανισμοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι όχι μόνο να αποτρέπουν επιθέσεις πριν προκαλέσουν διακοπές, αλλά και να τις περιορίζουν και να ανακάμπτουν γρήγορα και με αυτοπεποίθηση».

Ο Eli Smadja, Check Point Research Group Manager, αναφέρθηκε στο αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της υιοθέτησης της AI και της ασφάλειάς της, επισημαίνοντας ότι:

«Οι οργανισμοί ενσωματώνουν την AI σε κρίσιμες διαδικασίες ταχύτερα από ό,τι τη θωρακίζουν, δημιουργώντας νέους και εξελισσόμενους κινδύνους. Από τους επιτιθέμενους που χρησιμοποιούν την AI ως όπλο, έως τις άμεσες επιθέσεις σε μοντέλα και την άνοδο του shadow AI, παρατηρούμε ήδη αυτές τις απειλές σε πραγματικά περιβάλλοντα. Η αποτελεσματική ασφάλεια της AI απαιτεί πολυεπίπεδη προσέγγιση. Δεν υπάρχει μία μόνο δικλείδα ασφαλείας που να καθιστά ασφαλή τα συστήματα AI. Οι οργανισμοί πρέπει να συνδυάζουν ισχυρά τεχνικά μέτρα προστασίας με μια ευρύτερη επιχειρηματική προσέγγιση, αντιμετωπίζοντας την AI ως εταιρικό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει υιοθέτηση στρατηγικών άμυνας σε βάθος, στενή παρακολούθηση της συμπεριφοράς της AI, διακυβέρνηση της χρήσης AI από εργαζομένους και εφαρμογές, καθώς και διασφάλιση ότι ευαίσθητα δεδομένα δεν εκτίθενται άσκοπα».

Τις παρουσιάσεις ολοκλήρωσε ο Ophir Bleiberg, Head of Product, Strategy & Customer Success, Exposure Management της Check Point, αναφερόμενος στο πώς οι οργανισμοί μπορούν να μεταβούν από την αποσπασματική διαχείριση ευπαθειών σε ένα συνεχές Exposure Management βασισμένο στον κίνδυνο.

«Οι οργανισμοί δεν στερούνται εργαλείων ασφάλειας – στερούνται της δυνατότητας να ενεργήσουν αρκετά γρήγορα βάσει όσων βλέπουν. Συνδέοντας την πληροφορία απειλών, την ιεράρχηση εκθέσεων και την ασφαλή αποκατάσταση σε έναν ενιαίο και συνεχή κύκλο, οι ομάδες ασφάλειας μπορούν να μειώσουν την επιφάνεια επίθεσης, να περιορίσουν τον χρόνο παραμονής των εκθέσεων σε κίνδυνο και να παραμείνουν μπροστά από απειλές που πλέον κινούνται με ταχύτητα μηχανής».

Το τοπίο των απειλών στην Ελλάδα: Μια πιο προσεκτική ματιά

Η ανάγκη για αυτές τις συζητήσεις αντικατοπτρίζεται στα τελευταία δεδομένα πληροφοριών απειλών της Check Point Research. Οι οργανισμοί στην Ελλάδα δέχθηκαν κατά μέσο όρο 1.444 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του Μαΐου 2026, ενώ το 88% των κακόβουλων αρχείων διακινήθηκε μέσω email. Η διαρροή πληροφοριών (Information Disclosure) παρέμεινε η πιο συχνά εκμεταλλευόμενη ευπάθεια, επηρεάζοντας το 77% των οργανισμών στην Ελλάδα, έναντι 68% παγκοσμίως.

Η εκδήλωση προσέλκυσε περισσότερους απο 130 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων CISOs, στελέχη λήψης αποφάσεων στον τομέα της πληροφορικής και επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας από όλη την Ελλάδα.

Καθώς οι οργανισμοί επιταχύνουν την υιοθέτηση της AI, η ανάγκη για προληπτική, ευφυή και ενοποιημένη ασφάλεια καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Το Check Point Advantage Athens επιβεβαίωσε τη δέσμευση της εταιρείας να βοηθά τους οργανισμούς να διασφαλίσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό με AI, μέσα από μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην πρόληψη, τη διαμοιραζόμενη πληροφορία και μια ενοποιημένη πλατφόρμα που καλύπτει υβριδικά δίκτυα, περιβάλλοντα cloud, χώρους εργασίας, διαχείριση έκθεσης σε κινδύνους και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιτυχία της εκδήλωσης στην Αθήνα αναδεικνύει την αυξανόμενη ζήτηση για εφαρμόσιμες στρατηγικές κυβερνοασφάλειας και υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας του κλάδου, προκειμένου οι οργανισμοί να μειώσουν τους κινδύνους, να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και να καινοτομήσουν με αυτοπεποίθηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.