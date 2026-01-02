Το βραβείο «υπάλληλος της χρονιάς» της Lego ίσως είναι το καλύτερο στον κόσμο

Δεν ήταν απλώς παιχνίδια τα Lego, ήταν αφορμές για να αναδείξουν κάποιοι φίλοι/ές μας τις ικανότητες τους στις κατασκευές, να αποδείξουν ότι το έχουν μέσα τους για να γίνουν αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί.

Αυτό όμως που συνέβαινε στην εταιρεία Lego και στους καλύτερους υπαλλήλους της, ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό.

Αν ήσουν ο καλύτερος υπάλληλος της Lego, με τουλάχιστον 20 χρόνια υπηρεσίας κλεισμένα εν έτει 1981, αυτόματα αποκτούσες σοβαρές πιθανότητες για να αποκτήσεις ένα χρυσό τουβλάκι Lego (14 καρατίων). Οι διαστάσεις ήταν 11,3 × 31,7 × 15,9 (σαν ένα κανονικό τουβλάκι Lego δηλαδή), με χρυσό ποιότητας "yellow 585".

Tα συγκεκριμένα κομμάτια σύμφωνα με το σάιτ συλλεκτών Brick Fanatics είναι πάρα πολύ σπάνια, έχουν παραχθεί λιγότερα από 10 παγκοσμίως.

Κάπου εδώ ξεκινάει κάτι παράξενο

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία σε ιστοτόπους δημοπρασιών για αγοραπωλησίες με χρυσά Lego που άνηκαν σε πρώην υπαλλήλους, η ίδια η εταιρεία φαίνεται πως δεν έχει αναφέρει ποτέ δημοσίως (ή τουλάχιστον δεν σώζεται κάποιο σχετικό γραπτό ντοκουμέντο) για βραβεύσεις υπαλλήλων με χρυσά lego. Σαν να ήταν ένα καλά κρυμμένο μυστικό.

Πόσο κοστίζει σήμερα ένα χρυσό Lego;

goldsmart blog

Μόλις 15.000 δολάρια. Σχεδόν κοψοχρονιά (#not).

Αν κάτι μας απογοητεύει σε όλα αυτά δεν είναι η μέτρια πανάκριβη (ή απλώς ακριβή;) αξία του χρυσού Lego, αλλά οι σχετικές πληροφορίες από την πλατφόρμα Brick Fanatics πως το συγκεκριμένο κειμήλιο δεν κουμπώνει με τίποτα σε μια οποιαδήποτε κατασκευή Lego. Και αν σου πέσει κάτω και το πατήσεις με γυμνή πατούσα, ο (ανείπωτος) πόνος παραμένει ο ίδιος με τα υπόλοιπα, μη χρυσά Lego.