Πατάμε "ΑΙ Babies" στο Google search και βρίσκουμε χιλιάδες αποτελέσματα. Το πρώτο εύρημα της δικής μου αναζήτησης ήταν ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς σε εκδοχή μωρού, με κουστούμι, γυαλιά και μπόλικη μωρουδιακή, AI-generated, αθωότητα. Μπαίνοντας στο TikTok και στο Instagram, εκεί όλα τα post, σε μορφη χιονοστιβάδας σχεδόν, παίζουν με αυτό το trend. Από τα «Φιλαράκια» σε εκδοχή μωρών (ναι, και ο μακαρίτης Μάθιου Πέρι) μέχρι και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (ΣΟΚ).

Η νέα τάση, είναι τα μωρά που εργάζονται, αδιαμαρτύρητα, ακαταπόνητα και δέχονται ενοχλητικές παρεμβολές από μεγάλους.

Kάπου εδώ θα αναρωτηθούμε.

Γιατί το ζούμε όλο αυτό;

Καταρχήν, δεν είναι τόσο εύκολο.

Για να δημιουργήσουμε την Α.Ι εκδοχή μωρού ενός οποιουδήποτε ενήλικα, χρειαζόμαστε δύο Α.Ι εργαλεία, το Chat GPT και το Hedra (δείτε παρακάτω). Θέλει δουλειά, δεν είναι απλό.

Επίσης, προκαλεί αμηχανία. Υπάρχουν χιλιάδες ανυποψίαστοι άνθρωποι εκεί έξω, πιθανότατα γονείς ή θείοι μας οι περισσότεροι (όχι απαραίτητα, θα δείτε και νεότερους), που δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουν και θέλουν να σχολιάσουν, εξοργισμένοι με την ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ και ό,τι άλλο δουν τα ανυποψίαστα μάτια τους στο TikTok και στο Instagram.

Ένα παράδειγμα:

A.I Ρεπόρτερ: Είσαι πολύ μικρός, γιατί πλένεις τα ρούχα;

A.I Παιδί: Γιατί η μητέρα μου είναι όλη μέρα στο TikTok, δεν κάνει τίποτα

Τα σχόλια στο παραπάνω A.I video έχουν ως εξής:

Τιιιι;;;; Που φτάσαμε να βάζουμε τα παιδιά να πλένουν τα ρούχα ενώ η μάνες να κάθονται στο τικτοκ !!!

Αυτό συμβαίνει με το κώλο τικ τοκ. Θυμηθείτε θα μας καταστρέψει όλους

Κάποιος πρέπει να φωνάξει την πρόνοια είναι απαράδεκτο, σε τέτοια ηλικία πρέπει να παίζουν τα παιδιά όχι να κάνουν δουλειές, ήθελα να ήξερα δεν ντρέπονται?????????

απαράδεκτο τόσο μικρό παιδί να δουλεύει, πάρτε την επιμέλεια ρου παιδιού τώρα!!!

Βάλε τον πατέρα να τα πλύνει ,δεν θα πάθει τίποτα!

Πωπο, για φαντάσου! Έβαλε το μικρό να πλένει ρούχα, για να έχει την ελευθερία ⛓️‍💥 της να μπαίνει στο tiktok.Τρελαθηκαμε τελείως.

Περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο παρακολουθούν TikTok από την οικογένειά τους αυτή τη στιγμή

Αφήστε το μικροφωνο κυρά μου και βγαλτε το παιδι απ’ την λεκανη θα πνιγει .

ψηχημου καρδουλαμου

Επίσης αν εμπιστευτούμε τα λεγόμενα κάποιων σχολιαστών, έχουν καταγραφεί και κάποιες «απειλές» προς τη μαμά του Α.Ι παιδιού για αδήλωτη εργασία και έχει κληθεί να επέμβει η πρόνοια και να γίνει μήνυση (τα σχόλια με τις απειλές έχουν σβηστεί).

Η πληροφορία που δεν απασχολεί κανέναν (αν και ίσως θα έπρεπε)

Για να παραχθεί ένα A.I video 5 δευτερολέπτων απαιτείται ενέργειά ίση με αυτή που χρειάζεται ένας φούρνος μικροκυμάτων για να λειτουργήσει μία ώρα.

Τελικά;

Μερικές φορές έχει πλάκα, άλλες είναι αφόρητα cringe, το παράγουν όλοι πλέον, από brands και agencies επικοινωνίας μέχρι απλοί χρήστες Α.Ι εργαλείων με περιέργεια και μπόλικο ελεύθερο χρόνο. Τα A.I μωρά και όλες οι αναπαραστάσεις επωνύμων μέσω Α.Ι (είδαμε και μια με τον Γιώργο Μπαρζώκα με περιβολή ιερέα) είναι μια νέα viral τάση που υπάρχει εκεί έξω, κυρίως για να εξοργίζει τους μπούμερς.Αν σου στείλει κάποιο λινκ η θεία σου, πες της να δείξει ψυχραιμία.

Πώς φτιάχνεις ένα τέτοιο video

Πώς δημιούργησα AI baby video χρησιμοποιώντας ChatGPT για το prompt και Hedra για την παραγωγή 👶🎬 Σε αυτό το βίντεο σου δείχνω πώς μπορείς να φτιάξεις viral βίντεο με "AI μωρά" μόνο με 2 εργαλεία: 📌 Η διαδικασία: 1️⃣ Πρώτα πήγα στο ChatGPT και του ζήτησα ένα prompt για να περιγράψει μια σκηνή με ένα μωρό που μιλάει μπροστά σε μικρόφωνο σαν να κάνει podcast. 2️⃣ Ηχογραφώ το ηχητικό που θελω να λέει. 3️⃣ Στη συνέχεια το εισάγω στο Hedra, που μετατρέπει το κείμενο σε βίντεο με AI-generated πρόσωπο & κίνηση. 4️⃣ Μέσα σε 2 λεπτά έχω ένα αστείο και ρεαλιστικό video που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για content, διαφήμιση ή απλά για fun.

