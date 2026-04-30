H Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης- Επιτυχημένη Εκδήλωση του Your Directors Club

Η εκδήλωση, που διεξήχθη υπό την αιγίδα του CEO Clubs Greece, εστίασε στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης (AI), τις νέες εταιρικές συνεργασίες και τη σημασία της διαρκούς εκπαίδευσης και προσαρμογής στη νέα ψηφιακή εποχή.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο καθηγητής Νίκος Μυλωνόπουλος (ALBA Graduate Business School), ο οποίος ανέλυσε σε βάθος το θέμα «The Age of Augmented Leadership: Humans and AI in Strategic Harmony». Μέσα από διαδραστική συζήτηση, παρουσιάστηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή εργασία, τη λήψη αποφάσεων και τη δομή των οργανισμών.

Βασικά σημεία της ομιλίας:

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με επιταχυνόμενο ρυθμό και ήδη αλλάζει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η ασφάλεια των δεδομένων και το compliance αποτελούν βασικές προκλήσεις για τις εταιρείες που υιοθετούν λύσεις AI.

Η ανάγκη ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων (metacognitive skills) και η διαρκής εκπαίδευση των στελεχών είναι κρίσιμες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας.

Η ηγεσία στην εποχή του AI απαιτεί διαχείριση κουλτούρας, προσαρμοστικότητα και έμφαση στη διατήρηση της ανθρώπινης ταυτότητας και του νοήματος στην εργασία.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε τον ρόλο του Your Directors Club ως σημείο συνάντησης ηγετικών στελεχών που επιδιώκουν να ανταλλάξουν ιδέες και να ενισχύσουν τις στρατηγικές τους δεξιότητες σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών.

Το Your Directors Club υποστηρίζουν οι: Arval (Strategic Partner), NIO (Intelligent Mobility Partner), FedEx (Diamond Partner), Alba Graduate Business School (Golden Partner), Global Sustain (ESG Partner), SARGIA Partners (Coaching Partner), Euro2day και Day One (Media Partners).

