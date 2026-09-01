Η AI αποδεινύεται «εγκληματικό στοιχείο»: Μήνυση στην Anthropic για κλοπή δεκάδων χιλιάδων τραγουδιών

Τι θα ζητούσε ένας αλγόριθμος AI από τον Άγιο Βασίλη; Όπως δείχνουν τα δεδομένα, μάλλον κάτι τόσο υπερβολικό, που δεν θα χωρούσε ούτε στο σακί του ασπρογένη «παππού» των Χριστουγέννων.

Όπως σχολιάζει ο Guardian, η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρεται να απαιτεί άναν τεράστιο κατάλογο τραγουδιών για ίδια χρήση της, χωρίς όμως να πληρώσει για αυτόν, σύμφωνα με μια μήνυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της νεοσύστατης εταιρείας πίσω από το chatbot Claude.

Οι Sony Music Publishing και Warner Chappell, μουσικοί εκδότες που διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών, ζητούν αποζημίωση για φερόμενη κακή χρήση «δεκάδων χιλιάδων» έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα από την Anthropic.

Η AI «καταβροχθίζει» τη μουσική

Οι συλλογές περιλαμβάνουν πασίγνωστα τραγούδια όπως το "All I Want for Christmas is You" της Mariah Carey, "Ain't No Mountain High Enough", των Marvin Gaye και Tammi Terrell, και το "Eye of the Tiger" των Survivor.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι είναι θύματα «μίας από τις μεγαλύτερες και πιο κραυγαλέες συνεχιζόμενες κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστορία».

Η αγωγή, που κατατέθηκε σε δικαστήριο της Καλιφόρνια, στοχεύει την Anthropic και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Dario Amodei, καθώς και τον συνιδρυτή της Benjamin Mann.

Διαβάστε ακόμα: Μηχανές τεχνητής νοημοσύνης έκαναν την πιο ανόητη «επανάσταση» όλων των εποχών

Ισχυρίζεται ότι οι εναγόμενοι παραβίασαν τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων «κάνοντας torrent, scraping και downloading» στίχων από έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, για την εκπαίδευση της σειράς μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Claude.

Ισχυρίζεται ότι οι Mann και Anthropic κατέβασαν τουλάχιστον 7 εκατομμύρια αντίτυπα βιβλίων από πειρατικές ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων των στίχων και των μουσικών παρτιτούρων για τραγούδια όπως το Livin' on a Prayer των Bon Jovi και το Hallelujah του Leonard Cohen.

Τα στοιχεία προέρχονται από πρόσφατη αγωγή περί πνευματικών δικαιωμάτων κατά της Anthropic που κατέθεσαν Αμερικανοί συνθέτες, την οποία η εταιρεία συμβιβάστηκε με 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια .

Η αγωγή, που κατατέθηκε στις 28 Αυγούστου, αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εμπορική έκδοση Music Business Worldwide. Άλλα τραγούδια που φέρονται να έχουν κλαπεί περιλαμβάνουν το Uptown Funk του Mark Ronson και το California Gurls της Katy Perry.

Οι μουσικοί εκδότες ζητούν αποζημιώσεις που θα μπορούσαν να ανέλθουν σε δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση μια αξίωση έως και 150.000 δολαρίων ανά παραβιασμένο έργο και 25.000 δολαρίων για κάθε αφαίρεση ή αλλοίωση δεδομένων ταυτοποίησης.

Η αγωγή υπονοεί ότι εμπλέκονται τουλάχιστον 20.000 έργα, αναφερόμενη στην παράνομη αντιγραφή «δεκάδων χιλιάδων μουσικών συνθέσεων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα από μουσικούς εκδότες».