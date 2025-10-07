Η εξωφρενική τιμή που έπιασε σήμερα ένα απλό iPhone του 2007 - Κόστιζε 430 ευρώ

To παλιό σου κινητό μπορεί να κοστίζει τουλάχιστον 50-60 ευρώ, αν κρίνουμε από τις σχετικές αγγελίες για μεταχειρισμένα iPhone που βρίσκουμε καθημερινά στο eBay. Τι γίνεται όμως όταν κάποιος συλλέκτης έχει ένα αχρησιμοποίητο, συλλεκτικό smartphone; Tότε τα μηδενικά της αξίας της συσκευής αυξάνονται, φτάνουν στο πενταψήφιο. Μας το επιβεβαίωσε πανηγυρικά η πρόσφατη δημοπρασία της LCG Auctions, στην οποία πουλήθηκε ένα iPhone πρώτης γενιάς στο κουτί του. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα εγκεφαλικά.

Η αρχική τιμή της συσκευής, που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2007, ήταν 500 δολάρια. Η ίδια συσκευή πωλήθηκε προχθές για 190.373 δολάρια, δηλαδή 380 φορές πάνω.

Η εταιρεία LCG Auctions, που φιλοξένησε τη δημοπρασία της Κυριακής, δήλωσε ότι το μοντέλο των 4GB είναι 20 φορές πιο σπάνιο από το μοντέλο των 8GB που κυκλοφόρησε την ίδια περίοδο με τιμή 599 δολάρια. Ο λόγος είναι ότι η έκδοση των 4GB αποσύρθηκε μόλις δύο μήνες μετά την κυκλοφορία της, καθώς οι καταναλωτές προτιμούσαν τον μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο.

«Ένα νέο όριο έσπασε το βράδυ της Κυριακής», είπε ο ιδρυτής της LCG Auctions, Mark Montero. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετείχαμε σε αυτήν τη φανταστική πώληση».

Και δεν είναι το μοναδικό iPhone που πουλήθηκε «χρυσό».

Μόνο μέσα στην τελευταία χρονιά, ένα μοντέλο 8GB πουλήθηκε για 63.356 δολάρια τον Φεβρουάριο και ένα άλλο 8GB έφτασε τις 39.340 δολάρια τον Οκτώβριο του 2022. Όλες οι συσκευές ήταν εργοστασιακά σφραγισμένες στην αρχική τους συσκευασία.

Μήπως να κοιτάξετε λίγο τα ενθύμια από το εφηβικό σας δωμάτιο;