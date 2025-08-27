iPhone 17: Επιβεβαιώθηκε η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του

Η στιγμή που περίμεναν όσοι αγοράζουν προϊόντα της Apple έφτασε, καθώς επιβεβαιώθηκε η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου iPhone 17, της σειράς κινητών τηλεφώνων που συνιστούν τη ναυαρχίδα της εταιρείας τεχνολογίας.

Το iPhone 17 θα παρουσιαστεί σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στις 9 Σεπτεμβρίου στο Apple Park στο Cupertino της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), αναφέρουν σχετικά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η ημερομηνία επιβεβαιώθηκε με επίσημη πρόσκληση που απεστάλη σε μέλη του Τύπου και αναλυτές του κλάδου, στην οποία εμφανίζεται μια νέα έκδοση του λογότυπου της Apple. Αναφέρονται τα εξής: «Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στο ειδικό Apple Event στο Steve Jobs Theater στο Apple Park. 9 Σεπτεμβρίου 2025».

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Η εντυπωσιακή πρόσκληση της Apple περιλαμβάνει το κλασικό λογότυπο της Apple με μια ενδιαφέρουσα πινελιά – κάτι που μοιάζει με σκιάσεις υπέρυθρου τύπου. Μια διαφορετική έκδοση της πρόσκλησης είναι «ανεβασμένη» και στον ιστότοπο της Apple, επιτρέποντας στους χρήστες να προσθέσουν την εκδήλωση στα ημερολόγιά τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, δημοσίευσε στο X: «Ετοιμαστείτε για ένα εντυπωσιακό #AppleEvent την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου!» με την ανάρτηση να «εμπεριέχει» ένα σύντομο βίντεο με την κινούμενη εικόνα.

Στο X, οι χρήστες έχουν αρχίσει να κάνουν εικασίες σχετικά με το νέο, χαρακτηριστικό λογότυπο και αν αυτό αποτελεί υπαινιγμό για τις ανακοινώσεις των προϊόντων της Apple στις 9 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από Daily Mail