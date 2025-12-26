Το κόλπο για να μοιράσετε εύκολα τον κωδικό ενός δικτύου WiFi από το iPhone

Για να μοιραστείτε τον κωδικό του WiFi από το iPhone χωρίς να χρειάζεται να τον πείτε δυνατά ή να τον γράφετε σε χαρτάκια, υπάρχουν δύο βασικές λύσεις: αυτόματος διαμοιρασμός μεταξύ συσκευών Apple και διαμοιρασμός μέσω QR code, που δουλεύει με όλους.

Προετοιμασία

Αρχικά βεβαιωθείτε ότι: α) το iPhone σας είναι συνδεδεμένο στο WiFi που θέλετε να μοιραστείτε, β) ότι Wi Fi και Bluetooth είναι ενεργά και ότι δεν χρησιμοποιείτε Personal Hotspot και γ) έχετε ενημερώσει το iPhone σας στην πιο πρόσφατη έκδοση του λειτουργικού iOS.

Αυτόματος διαμοιρασμός μεταξύ συσκευών Apple

Αυτή είναι η πιο απλή μέθοδος όταν κάποιος έχει iPhone, iPad ή Mac.

1. Προσθέστε την επαφή του άλλου Επαφές σας, με το Apple ID email του.

2. Βάλτε τις δύο συσκευές κοντά, με Wi Fi και Bluetooth ενεργά και χωρίς ενεργό hotspot.

3. Ζητήστε από τον άλλο να πάει στις Ρυθμίσεις > Wi Fi και να πατήσει πάνω στο δίκτυο που χρησιμοποιείτε.

4. Στο δικό σας iPhone θα εμφανιστεί pop up «Share Wi Fi Password» / «Share Password». Πατήστε Share / Αποστολή κωδικού.

5. Η άλλη συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα χωρίς να δει τον κωδικό και εσείς θα πατήσετε «Τέλος».

Διαμοιρασμός με QR code

Αν θέλετε να μοιράζεστε WiFi με πολλούς ή με ανθρώπους που δεν είναι στις Επαφές σας, το QR code είναι πολύ πιο βολικό. Σε iOS 18 ή σε οποιαδήποτε νεότερη έκδοση:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Passwords στο iPhone.

2. Πηγαίνετε στην καρτέλα Wi-Fi και επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε να μοιραστείτε.

3. Πατήστε «Show Network QR Code» για να εμφανιστεί ένα QR με όνομα δικτύου και κωδικό ενσωματωμένα.

4. Δώστε στους άλλους να σκανάρουν το QR με την κάμερά τους (iPhone ή Android) και θα τους εμφανιστεί επιλογή για άμεση σύνδεση στο δίκτυο.