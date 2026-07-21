Το λάθος που κάνεις κάθε φορά που κλείνεις το air condition χωρίς να το καταλαβαίνεις

Αυτή τη περίοδο τα aircondition λειτουργούν οριακά 24/7 λόγω του καύσωνα. Η υγρασία που παραμένει στο κλιματιστικό μετά το κλείσιμο της μονάδας, δεν είναι κάτι που πρέπει να παραμένει αδιάφορο, ούτε είναι τεχνική λεπτομέρεια. Αντίθετα μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα, καθώς ειδικού προειδοποιούν πως το κλείσιμο του aircondition χωρίς την σωστή διαδικασία μπορεί να προκαλέσει μούχλα, δυσάρεστες οσμές, που θα δημιουργήσουν και πρόβλημα στην συσκευή.

Όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Trane, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρίες συστημάτων aircondition σε διεθνές επίπεδο, η μούχλα ξεκινά να αναπτύσσεται όταν η υγρασία σε έναν χώρο φτάνει και ξεπερνά το 60%.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, το ιδανικό εύρος υγρασίας είναι μεταξύ 30% και 50% προκειμένου να είναι εντάξει η ατμόσφαιρα αλλά και να γίνει πρόληψη της μούχλας.

Τι συμβουλεύουν οι κατασκευαστές

Οι κατασκευαστές προτείνουν πριν τεθεί το aircondition εκτός λειτουργίας να λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας ή η λειτουργία αυτοκαθαρισμού. Έτσι στεγνώνει το εσωτερικό στοιχείο της μονάδας και μειώνεται σημαντικά η υγρασία. Τα σύγχρονα κλιματιστικά έχουν αυτοματοποιημένη αυτή τη λειτουργία, αφότου κάποιος πατήσει OFF, ωστόσο πολλοί χρήστες πιστέυουν πως δεν έχει κλείσει η συσκευή τους.

Επιπλέον προτείνουν:

Τακτικό καθαρισμό ή αντικατάσταση φίλτρων

Έλεγχο ότι η αποχέτευση συμπυκνωμάτων λειτουργεί κανονικά, χωρίς φραγές

Διατήρηση της εσωτερικής υγρασίας κάτω από 50%

Ετήσιο σέρβις από τεχνικό πριν την περίοδο ζέστης