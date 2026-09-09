Παραίτηση με αιχμές για το AI από ερευνητή της Anthropic: «Πολύ επικίνδυνο, θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους»

Ο ερευνητής Τζέικομπ Κόξον υπέβαλε την παραίτηση του από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Antropic, αναφέροντας πως αποχώρησε υπό την φόβο ότι μαζί με τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές εταιρίες συμμετέχουν σε ένα ράλι ανάπτυξης συστημάτων τα οποία θα καταλήξουν ανεξέλγκτα.

Μέσω μιας σειράς αναρτήσεων στο Χ, ο ερευνητής εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποχωρεί από την εταιρία επειδή δεν θέλει να συμμετέχει στη προσπάθεια του κλάδου αναφορικά με την αυτοβελτίωση των συστημάτων ΑΙ. Ο συγκεκριμένος ερευνητής είναι ειδικός στην εκπαίδευση νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μέσω της επεξεργασίας τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων.

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

Αναφέρει χαρακτηριστικά πως τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να είναι απειλητικά για την ανθρωπότητα.

«Οδεύουμε προς ορισμένα από τα πιο ακραία σενάρια και μέχρι το τέλος του επόμενου έτους τα πράγματα μπορεί ήδη να έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο», εκτιμά ο Κόξον, προσθέτοντας ότι όταν οι εταιρείες ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

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Ο 27χρονος ερευνητής επικαλείται στο σκεπτικό του πρόσφατες περιπτώσεις κατά τις οποίες μοντέλα από την OpenAI και την Anthropic παραβιάστηκαν ή λειτούργησαν σε συνεργατικά «σμήνη» πρακτόρων AI για να τονίσει ότι τα συστήματα μπορούν να υιοθετήσουν κακόβουλους στόχους και να προσπαθήσουν να τους αποκρύψουν από τους ανθρώπους.

Σε συνέχεια της ανάρτησής του εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης του φαίνεταιι επικίνδυνες.