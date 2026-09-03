Μήνυση κατά του Μασκ: Το Grok κατηγορείται ότι αναπαρήγαγε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Μήνυση κατά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI του Έλον Μασκ κατέθεσε επιζήσασα σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία, υποστηρίζοντας ότι το chatbot Grok χρησιμοποίησε πραγματικές εικόνες της κακοποίησής της για να δημιουργήσει νέο παράνομο υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (CSAM), όπως αναφέρει ο Guardian.

Η ενάγουσα, η οποία εμφανίζεται στην υπόθεση ως Jane Doe για την προστασία της ταυτότητάς της, υποστηρίζει ότι η xAI όχι μόνο παρήγαγε μέσω του Grok νέες εικόνες που την απεικονίζουν, αλλά ότι το υλικό που αφορούσε την ίδια κατέληξε και στα δεδομένα που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την ανάπτυξη των μοντέλων της.

Σύμφωνα με την αγωγή, η εταιρεία δεν εφάρμοσε επαρκείς δικλίδες ασφαλείας απέναντι στη δημιουργία και διάδοση τέτοιου υλικού. Οι δικηγόροι της ενάγουσας υποστηρίζουν ότι εικόνες που δημιουργήθηκαν από το Grok εμφανίστηκαν και διαδόθηκαν στην πλατφόρμα X.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή, σε αντίθεση με άλλες αγωγές κατά της xAI, αφορά υλικό που βασίζεται σε προϋπάρχουσες πραγματικές εικόνες κακοποίησης. Οι συγκεκριμένες εικόνες, σύμφωνα με τους δικηγόρους, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εδώ και περίπου δύο δεκαετίες και είναι γνωστές στις αρχές και στις οργανώσεις προστασίας παιδιών.

Η σύνδεση έγινε, σύμφωνα με την αγωγή, μέσω των ψηφιακών «δακτυλικών αποτυπωμάτων», των λεγόμενων hashes , που χρησιμοποιούν οι αρχές και οι οργανώσεις προστασίας παιδιών για τον εντοπισμό γνωστού παράνομου υλικού. Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι το Canadian Centre for Child Protection εντόπισε μέσω αυτής της διαδικασίας εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και απεικόνιζαν την ίδια επιζήσασα.

Μεγαλώνει ο κίνδυνος επανατραυματισμού

Η γυναίκα ήταν παιδί προσχολικής ηλικίας όταν, σύμφωνα με την αγωγή, υπέστη επανειλημμένα σεξουαλική κακοποίηση από ενήλικο και εξαναγκάστηκε να αποτελέσει αντικείμενο παραγωγής τέτοιου υλικού. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί πλέον τη δυνατότητα παραγωγής νέων εικόνων που αφορούν το ίδιο θύμα, διευρύνοντας τον κίνδυνο επανατραυματισμού.

Η xAI έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αρκετές αγωγές που αφορούν τη δημιουργία και διάδοση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Οι περισσότερες σχετίζονται με μια περίοδο στις αρχές του έτους, κατά την οποία οι περιορισμοί του Grok επέτρεπαν στους χρήστες να ζητούν την παραγωγή σεξουαλικοποιημένων εικόνων από φωτογραφίες.

Ο ίδιος ο Μασκ είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι η λειτουργία NSFW του Grok προοριζόταν για «γυμνό άνω μέρους σώματος φανταστικών ενηλίκων». Ωστόσο, ερευνητές του Center for Countering Digital Hate υποστήριξαν ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες δημιουργήθηκαν εκατομμύρια σεξουαλικοποιημένες εικόνες, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες που απεικόνιζαν παιδιά.

Η νέα αγωγή αφορά αρχικά την Jane Doe, ωστόσο οι δικηγόροι εκτιμούν ότι η προτεινόμενη συλλογική αγωγή μπορεί να αφορά τουλάχιστον χιλιάδες ανήλικους που υπέστησαν αντίστοιχη βλάβη.

Η υπόθεση αναδεικνύει ένα νέο και ιδιαίτερα δύσκολο πρόβλημα που δημιουργεί η γενετική τεχνητή νοημοσύνη: για τα θύματα, η κακοποίηση που αποτυπώθηκε κάποτε σε έναν περιορισμένο αριθμό πραγματικών εικόνων μπορεί πλέον να αναπαράγεται και να επεκτείνεται ψηφιακά, δημιουργώντας νέες μορφές κακοποίησης και επανατραυματισμού.