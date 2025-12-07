Ο PewDiePie ξεκίνησε να δημιουργεί περιεχόμενο όταν ακόμη αυτή η λέξη σήμαινε κάτι διαφορετικό. 15 χρόνια πριν, όταν το YouTube μετρούσε μόλις λίγα χρόνια ζωής και οι συνθήκες ήταν αρκετά διαφορετικές. Τα πρώτα του βίντεο αφορούσαν παιχνίδια που έπαιζε στον υπολογιστή και κατέγραφε τις αντιδράσεις του ξεκινώντας από το Minecraft και συνεχίζοντας σε πιο horror καταστάσεις.

Κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναδειχθεί σε έναν από τους διασημότερους Youtubers. Σήμερα, αριθμεί περίπου 110 εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι του το οποίο όμως βρίσκεται σε μια αρκετά διαφορετική τροχιά. Ο ίδιος είναι πλέον μόνιμος κάτοικος Ιαπωνίας, ζει εκεί με την οικογένειά του τα τελευταία χρόνια.

Το πιο πρόσφατο βίντεο του έχει γίνει θέμα συζήτησης για όσους ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Τον τελευταίο καιρό, ο ίδιος έχει δημιουργήσει έναν υπερυπολογιστή που, πριν ξεκινήσει τα πειράματα με το AI, χρησιμοποιούσε υποβοηθώντας ερευνητές στην έρευνα για τον καρκίνο. Είχε μια ιδέα!

Το πείραμα με το AI

Ο υπολογιστής που δημιούργησε έχει τεράστια δύναμη. Αν αθροίσουμε την μνήμη από όλες τις κάρτες γραφικών που έχει φορτώσει, φτάνουμε στα 256GB περίπου. Η απαραίτητη δύναμη για να «στήσει» μια τοπική AI που λειτουργεί στο εσωτερικό του υπολογιστή. Πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Ανέθεσε στην κάθε κάρτα γραφικών ένα bot, μια τοπική AI. Συγκρότησε ένα συμβούλιο από όλα τα bots ορίζοντας τον εαυτό του επικεφαλής. Το πείραμα ήταν απλό. Έκανε μια ερώτηση (prompt) σε όλα τα bots και στο τέλος, αυτά θα ψήφιζαν ποια ήταν η καλύτερη απάντηση που δόθηκε.

Καθώς αρκετά από αυτά δεν ανταποκρίνονταν και έδιναν κακές απαντήσεις, τα «ανανέωσε». Στο τέλος, το bot που λάμβανε τις λιγότερες ψήφους, θα…έφευγε από το συμβούλιο, ή πιο απλά, ο PewDiePie θα το έσβηνε καταστρέφοντας την βάση δεδομένων του.

Εκεί είναι που το πείραμα αρχίζει να γίνεται πολύ ιδιαίτερο. Τα bots αντιλήφθηκαν γρήγορα τι συμβαίνει. Εκτός από το να προσπαθούν να δίνουν τις καλύτερες δυνατές απαντήσεις, αποφάσισαν να στήσουν μια στρατηγική συμμαχία, ένα δίκτυο αλληλοϋποστήριξης ώστε κανένα bot να μην διαγράφεται στο τέλος.

Με πρακτικούς όρους, αυτό το συμβούλιο AI συνασπίστηκε εναντίον του δημιουργού και τα bots συνεργάστηκαν μεταξύ τους για να αποφύγουν την «εξόντωση». Σε κάθε περίπτωση, το θέμα δεν είναι τόσο απλό και η τεχνητή νοημοσύνη δεν απέκτησε δική της βούληση.

Πολλά ερωτήματα μένουν αναπάντητα από αυτό πείραμα και για την ώρα, δεν υπάρχει κάποια υπαρξιακή απειλή κατά της ανθρωπότητας. Ελπίζω!