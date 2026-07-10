Phubbing: Η νέα «ασθένεια» που κάνει τους φίλους μας... αόρατους

Σίγουρα πολλοί και πολλές από εμάς δεν είχαμε ξανακούσει τον όρο «phubbing»,ο οποίος είναι ένας όρος που κυκλοφόρει τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί μια σύμπτυξη των λέξεων «phone» και «snubbing», που σημαίνει περιφρονώ ή αγνοώ κάποιον.

Επινοήθηκε προκειμένου να περιγράψει ένα φαινόμενο κατά το οποίο ένα άτομο αγνοεί τον κοινωνικό του περίγυρο και δίνει προτεραιότητα στο κινητό του, κάτι το οποίο έχουμε σίγουρα όλοι βιώσει μια φορά στην ζωή μας, είτε το έχουμε κάνει.

Με άλλα λόγια, αναφέρεται στις καθημερινές καταστάσεις όπου, παρόλο που είμαστε σωματικά παρόντες, το άλλο άτομο μας αγνοεί επειδή έχει αφοσιωθεί στο περιεχόμενο του κινητού του».

Αρνητικές επιπτώσεις

Όπως αναφέρει ο Guardian, νέα έρευνα αποκαλύπτει πως αυτή η συνήθεια έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές επιπτώσεις σε εφήβους και παιδιά των οποίων οι γονείς υιοθετούν αυτή τη συμπεριφορά.

Η μελέτη με τίτλο «Mommy, do you love your phone more than me?», που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο στο επιστημονικό περιοδικό «Frontiers in Psychology», διαπίστωσε πως η διαρκής προσκόλληση των γονέων στις οθόνες του τηλεφώνου τους, εντείνουν το αίσθημα ανασφάλειας σε παιδιά και εφήβους.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία από 600 νέους στις ΗΠΑ, ηλικίας 12 έως 17 ετών, καταγράφοντας μαρτυρίες εφήβων οι οποίοι ανέφεραν ότι, όταν οι γονείς τους ήταν κολλημένοι στις οθόνες την ώρα που εκείνοι επιζητούσαν την επικοινωνία, ένιωθαν υποτιμημένοι, παραμελημένοι ή ασήμαντοι.

Μπορεί τα smartphones να είναι διαθέσιμα εδώ και μόνο δύο δεκαετίες, με το 98% των ενηλίκων στις ΗΠΑ να διαθέτουν μια συσκευή. Ωστόσο οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα αρνητικές, κυρίως στα παιδιά.

Μια μητέρα, αποκαλύπτει την μεταβολή στην συμπεριφορά των παιδιών της όταν εκείνη σταμάτησε να ασχολείται με το κινητό και ξεκίνησε να παίζει επιτραπέζια μαζί τους. «Τα παιδιά μου δεν ήταν ποτέ πιο ευτυχισμένα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μελέτες διαπιστώνουν πόσο επιρρεπείς είναι οι έφηβοι στην χρήση τηλεφώνων και των εφαρμογών, ενώ χιλιάδες αγωγές έχουν κατατεθεί σε εταιρείες όπως η Meta.

Η νέα έρευνα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων μελετών που διαπίστωσαν ότι η χρήση smartphone από τους γονείς είναι επιζήμια για τα παιδιά. Μια μελέτη του 2023 στην Κίνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προσκόλληση των γονέων στο τηλέφωνο καθιστούσε τα παιδιά πιο επιρρεπή στον εθισμό στις οθόνες.

Μια μελέτη του 2024 στο περιοδικό Journal of Pediatrics διαπίστωσε ότι το φαινόμενο «phubbing» από την πλευρά των γονέων οδηγούσε σε αποστασιοποιημένες σχέσεις με τα παιδιά, τα οποία συχνά γίνονταν πιο επιρρεπή σε ξεσπάσματα θυμού.