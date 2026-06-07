Πώς η έκρηξη της AI «απειλεί» την παγκόσμια αγορά smartphones

Σε περιδίνηση βρίσκεται η παγκόσμια αγορά smartphones, με τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις ελλείψεις των chips να προδιαγράφουν πτώση και μάλιστα διψήφια.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Counterpoint οι παγκόσμιες αποστολές smartphones αναμένεται να μειωθούν κατά 13,9% σε ετήσια βάση το 2026, φτάνοντας τα 1,08 δισ. συσκευές. Οι εκτιμήσεις έχουν επιδεινωθεί σε σχέση με τον Φεβρουάριο όπου οι αναλυτές της Counterpoint προέβλεπαν πτώση -12,4%. Αν δε επιβεβαιωθούν θα πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο αποστολών από το 2013.

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