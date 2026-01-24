Πώς να βελτιώσετε την εικόνα της τηλεόρασής σας

Οι σύγχρονες τηλεοράσεις έχουν διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώνουν την απόδοσή τους και συνήθως πολλοί από εμάς δεν ασχολούμαστε ποτέ μαζί τους. Ωστόσο, μερικές ρυθμίσεις μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση μιας τηλεόρασης και να διορθώσουν μερικά εργοστασιακά «λάθη».

1. Picture Mode

- Τι κάνει: Αυτό καθορίζει αν η εικόνα φαίνεται “κινηματογραφική” ή “ψεύτικη”. Το Vivid/Standard «φουσκώνει» τα χρώματα για χρήση τηλεοράσεων σε καταστήματα.

- Που θα το βρείτε: Settings > Picture > Picture Mode > Cinema, Movie ή Filmmaker Mode (προτιμότερο – δοκιμασμένο από σκηνοθέτες).

2. Color Temperature

- Τι κάνει: Ρυθμίζει αν η εικόνα είναι “κρύα/μπλε” ή “ζεστή/κίτρινη”.

- Που θα το βρείτε: Picture > Advanced > Color Temp > Warm1 ή Warm2.

3. Brightness

- Τι κάνει: Ελέγχει το μαύρο. Η χαμηλή ρύθμιση κάνει το σκοτάδι πιο γκρι, η υψηλή χάνει λεπτομέρειες.

- Πως να το ρυθμίσετε: Σε σκοτεινό δωμάτιο: 45-55, σε φωτεινό: 70-80. Δοκιμάστε να κάνετε τη ρύθμιση σε μια σκοτεινή σκηνή με ορατές σκιές.

4. Contrast

- Τι κάνει: Κάνει τα λευκά πιο λαμπερά χωρίς να «σπάει» η εικόνα.

- Πως να το ρυθμίσετε: Στο 85-95. Σε ουρανούς ή λευκά ρούχα οι λεπτομέρειες θα γίνουν πιο ορατές.

5. Sharpness

- Τι κάνει: Μια υψηλή ρύθμιση προσθέτει γραμμές (artifacts), πιο χαμηλή δείχνει πιο φυσική εικόνα.

- Πως να το ρυθμίσετε: 0 ή μέχρι 10

6. Motion Smoothing

- Τι κάνει: Κάνει τις ταινίες πιο “τηλεοπτικές” με 60fps, χάνοντας την αίσθηση του κινηματογραφου.

- Πως να το ρυθμίσετε: Picture > Motion > Off ή Film Mode. Σε σπορ και videogame προτιμήστε τη ρύθμιση Auto.

7. Backlight & Local Dimming

- Τι κάνει: Αυξάνει φωτεινότητα και αντίθεση, με έντονη αλλαγή κυρίως σε τηλεοράσεις OLED/QLED.

- Πως να το ρυθμίσετε: Backlight 80-100, Local Dimming High, HDR: Auto.