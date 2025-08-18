Το πρώτο hands-free της ιστορίας σε έπειθε να προτιμήσεις καρτοτηλέφωνο

Η αγγελία υποσχόταν πως με αυτό το γκάτζετ θα μπορούσες να κανεις "hands free" το τηλέφωνο σου αμέσως. Ίσως οι αγαθές ψυχές που διαφήμισαν αυτό το προϊόν, πίσω στο 1993, δεν μπορούσαν να φανταστούν πως θα ερχόταν μια εποχή όπου οι άνθρωποι θα περπατούν μόνοι και θα μιλούν με δυνατή φωνή, στο κενό, μέσα από τα λιλιπούτεια hands-free ακουστικά τους. Το hands-free εκείνη την εποχή εξυπηρετούσε πιο απλές ανάγκες, όπως το να μπορείς να ανακατέψεις μια γαβάθα με ένα σκούρο υγρό πράγμα και ταυτόχρονα να μιλήσεις στο τηλέφωνο, ή να κόψεις καρότα και να μην έχουμε δράματα με μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

Πού βρίσκεται σήμερα;

Επειδή είναι 18 Αυγούστου και δεν βρίσκω καλύτερη στιγμή από αυτή για να αναζητήσουμε τα ίχνη ενός γκάτζετ 32 ετών, του πρώτου bluetooth της ιστορίας, βρήκαμε τα ίχνη του! Σύμφωνα με τον blogger Tedium το προϊόν υπήρχε σε πλατφόρμες μεταπώλησης μέχρι σχετικά πρόσφατα (2018).

Το phone relief ήταν ουσιαστικά ένα ακουστικό τύπου headset με ένα αυτοκόλλητο velcro στη μια πλευρά. Το αυτοκόλλητο είχε επάνω του κόλλα, κανονική κόλλα από αυτή που χρησιμοποιούμε για εργασίες στο σπίτι. Ναι, το τηλέφωνο κόλλαγε πάνω στο phone relief, κυριολεκτικά. Επιχειρήσαμε να το εντοπίσουμε σε πλατφόρμες τύπου eBay, βρήκαμε μόνο απομιμήσεις του, με προέλευση από την Κίνα.

Υπάρχει στο TikTok;

Φυσικά! Πέρα από τις αναδημοσιεύσεις το διαφημιστικού σποτ, το phone relief έχει εμπνεύσει και σύγχρονους εφευρέτες, στην κατασκευή του απόλυτου hands-free, για ανθρώπους που ακόμα χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για να κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις. Όσοι κι αν είναι αυτοί.