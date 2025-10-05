Ρέιβ μουσική για μωρά και η υστερία των μιλένιαλς με τα μωρουδιακά gadgets

To περιοδικό DJ περιγράφει ένα νέο άλμπουμ, από τον παραγωγό Γκράχαμ Σμάηθ, που παίζει «μουσική για ρεηβ-άρουν τα μωρά και να κοιμούνται». Μοιάζει με κάποια τρολιά των ΑΜΑΝ, αλλά είναι ένα πραγματικό μουσικό εγχείρημα, από έναν Βρετανό παραγωγό, που πειραματίστηκε με συγκεκριμένους ηλεκτρονικούς ήχους και βρήκε πως έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη ενός βρέφους.

Δεν ήταν το μόνο παράξενο εγχείρημα με target group τα βρέφη που είδαμε φέτος.

Το Business Insider παρουσίασε πρόσφατα ένα από τα πιο περιζήτητα και ψαγμένα gadget της έκθεσης CES, την κούνια μωρού Elvie, που λειτουργεί με μηχανισμό ο οποίος θυμίζει smartphone και κάνει κάτι πολύ ξεχωριστό: καταγράφει τη συχνότητα των αγαπημένων κινήσεων του μωρού, αυτές που το κάνουν να κοιμάται πιο εύκολα.

Με αυτή τη συσκευή, οι γονείς μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι, έχοντας αφήσει το ΑΙ να κουνήσει το μωρό τους όπως εκείνο επιθυμεί, πληρώνοντας μόλις 1000 δολάρια. Υπάρχουν και ακόμα πιο εξελιγμένες εκδοχές της συγκεκριμένης κούνιας, με πραγματικά αστρονομικό κόστος

Στο συγκεκριμένο άρθρο βρίσκουμε ακόμα και συσκευή video monitor που μετράει το ρυθμό αναπνοής ενός μωρού. Την ίδια στιγμή, με ένα σκρολάρισμα στο TikTok, σε βίντεο που δείχνουν άντρες με σιδερένια θέληση και αντοχή στην αϋπνία, έτοιμους κάθε στιγμή να κάνουν τις αγγαρείες που συνδέονται με ένα βρέφος, o μιλένιαλ γονέας ανακαλύπτει εφαρμογές και μικροπράγματα που δεν ήξερε ποτέ ότι υπήρξαν.

Βασικά ανακαλύπτει ανάγκες που δεν ήξερε ότι θα μπορούσε να έχει ένα βρέφος και "must haves" αντικείμενα που πρέπει να αποκτήσει για να καλύψει τις τύψεις για την μέχρι τώρα άγνοια του.

Τελικά, πόσο την χρειαζόμαστε αυτή την υπερβολή και πόσο μπορούμε να επιβιώσουμε με τα «απολύτως απαραίτητα»;

Το άγχος από γενιά σε γενιά

To Upworthy λέει το προφανές, πως οι περισσότεροι μιλένιαλς έχουν μείνει στο πατρικό με τους γονείς τους μέχρι να κλείσουν τα πρώτα «άντα». Αυτό συνεπάγεται πως η συγκεκριμένη γενιά έχει δεχτεί χιλιάδες υποδείξεις, έχει κληρονομήσει νευρώσεις, άγχη και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις από τους γονείς της.

Παράλληλα, όλοι οι σημερινοί άνθρωποι που γεννήθηκαν από το 1982 ως το 1990, έχουν κληθεί να επιβιώσουν σε μια αγορά εργασίας απόλυτα απορυθμισμένη, με φτωχικούς μισθούς και το αίσθημα της αδικίας συχνά να γίνεται νόρμα. Τα ξέρουμε, τα ζούμε.

Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστούν οι μιλένιαλς την ευθύνη του να γίνουν γονείς και τα συσσωρευμένα άγχη από γενιά σε γενιά και την πίεση της δουλειάς; Μα φυσικά, με το να κάνουν σύμμαχο την τεχνολογία.

Είναι κακό αυτό;

Αν μια γυναίκα δεν μπορεί να θηλάσει και υπάρχει εκεί έξω κάποιο γκάτζετ που βοηθάει την κατάσταση, γιατί να μην το χρησιμοποιήσει. Αν μπορεί να υπάρξει ένα ρομπότ σαν τον Bicentennial Man, που θα μπορεί να κουνάει το μωρό για να κοιμηθεί πιο ήσυχα, με χαμόγελο σαν του Ρόμπιν Γουίλιαμς, τότε ΤΟΝ ΘΕΛΟΥΜΕ.

Αρκεί να λειτουργεί χωρίς μπαταρίες. Πού να ψάχνεις τώρα;

Αξίζει η rave για μωρά;

Πιθανότατα ναι, αν το μωρό σας έχει πολύ αβάντ γκαρντ διαθέσεις και ακούσματα, αν πχ, όταν έκλεισε τον πρώτο μήνα ζωής του θέλησε να ακούσει αντι για τη «Λιλυπούπολη» το «Σαμποτάζ» της Λένας Πλάτωνος.

Με στοιχεία από Upworthy, Business Insider