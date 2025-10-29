Συναγερμός για τους χρήστες του Gmail: Διέρρευσαν 183 εκατομμύρια κωδικοί πρόσβασης

Οι χρήστες του Gmail έχουν προειδοποιηθεί για μια τεράστια κυβερνοεπίθεση και φαίνεται να ενέχεται κίνδυνος για περίπου183 εκατομμύρια λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η παραβίαση θα μπορούσε να επιτρέψει σε χάκερ να έχουν πρόσβαση όχι μόνο σε λογαριασμούς email, αλλά και σε όλες τις άλλες συνδέσεις που εξαρτώνται από το Gmail.

Η παραβίαση έλαβε χώρα τον Απρίλιο σύμφωνα με το the-independent.com, κατου τρέχοντος έτους, αλλά πρόσφατα επισημάνθηκε από το «Have I Been Pwned», έναν ιστότοπο που παρακολουθεί τις παραβιάσεις δεδομένων, ώστε οι χρήστες να μπορούν να ειδοποιούνται γι' αυτές.

Τα δεδομένα προήλθαν από μια πολύ ευρύτερη παραβίαση δεδομένων που συγκεντρώθηκε από όλο το διαδίκτυο, σύμφωνα με τον Troy Hunt, ο οποίος διαχειρίζεται τον ιστότοπο.

Πώς θα ελέγξετε αν παραβίασαν το mail σας

Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν εάν τα email και οι κωδικοί πρόσβασής τους αποτελούν μέρος της επίθεσης από χάκερ - ή οποιωνδήποτε άλλων εντοπισμένων παραβιάσεων δεδομένων - χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο. Συνολικά, ο ιστότοπος έχει εντοπίσει 917 παραβιασμένους ιστότοπους και περισσότερους από 15 δισεκατομμύρια λογαριασμούς.

Εάν ο λογαριασμός ενός χρήστη έχει παραβιαστεί ή ενδέχεται να έχει παραβιαστεί, τότε υπάρχει μια σειρά από σχετικά απλές συνιστώμενες ενέργειες.

Συνιστάται στους χρήστες:

να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασής τους στο Gmail

να ρυθμίσουν τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.

Ο έλεγχος ταυτότητας δύο βημάτων προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας σε έναν λογαριασμό, έτσι ώστε ακόμη και ένας χάκερ που έχει κλέψει τον κωδικό πρόσβασης ενός χρήστη να μην μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση μόνο με αυτό. Σε αντίθεση με ορισμένα άλλα συστήματα, η Google χρησιμοποιεί μια σειρά από διαφορετικές δεύτερες προκλήσεις και λέει ότι τα εργαλεία της θα επιλέξουν αυτήν που είναι πιο πιθανό να κρατήσει τους εισβολείς μακριά από έναν λογαριασμό.