Συναγερμός της Apple στους χρήστες iPhone: Στόχος χάκερ το λογισμικό - Οι οδηγίες ασφαλείας

Ο κολοσσός της τεχνολογίας, Apple, ανακοίνωσε επείγουσες ενημερώσεις ασφαλείας για τους χρήστες iPhone, στο λογισμικό των οποίων έχουν εμφανιστεί δύο σοβαρά «κενά» ασφαλείας.

Οι ευπάθειες επηρεάζουν το WebKit, τη μηχανή περιήγησης που βρίσκεται πίσω από το Safari της Apple και άλλα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται στο iOS.

Η Apple χαρακτήρισε το πρόβλημα ως μια «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση» που στόχευε συγκεκριμένα άτομα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Apple: Στόχος κυβερνοεπίθεσης τα iPhone

Σε ανακοίνωσή της, η Apple ανέφερε: «Για την προστασία των πελατών μας, η Apple δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά και δεν επιβεβαιώνει ζητήματα ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να είναι διαθέσιμα τα αντίστοιχα patches ή οι ενημερώσεις».

Οι δύο ευπάθειες είναι οι CVE-2025-43529 και CVE-2025-14174, με την Apple να επιβεβαιώνει ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε εκδόσεις του iOS που κυκλοφόρησαν πριν από το iOS 26.

Η CVE-2025-43529 είναι μια ευπάθεια τύπου «use-after-free», δηλαδή πρόβλημα διαχείρισης μνήμης, που επιτρέπει σε κακόβουλους επιτιθέμενους να παραπλανήσουν το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

Η δεύτερη ευπάθεια, η CVE-2025-14174, χρησιμοποιεί αλλοίωση μνήμης (memory corruption) για να θέσει σε κίνδυνο τη συσκευή.

Οι συσκευές που επηρεάζονται περιλαμβάνουν το iPhone 11 και νεότερα μοντέλα, αρκετές γενιές του iPad Pro, το iPad Air από την τρίτη γενιά και μετά, το iPad από την όγδοη γενιά και άνω, καθώς και το iPad Mini από την πέμπτη γενιά και πάνω.

Εκτεθειμένα τα iPhone: Οδηγίες προστασίας για τους χρήστες

Σύμφωνα με τη New York Post, υπάρχουν αρκετά βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν οι χρήστες για να διασφαλίσουν ότι η συσκευή τους παραμένει όσο το δυνατόν πιο ασφαλής.

Μεταξύ αυτών είναι:

η άμεση εγκατάσταση των ενημερώσεων μόλις γίνουν διαθέσιμες, ώστε να αποφεύγεται η στοχοποίηση χρηστών που χρησιμοποιούν παλαιότερο λογισμικό

μόλις γίνουν διαθέσιμες, ώστε να αποφεύγεται η στοχοποίηση χρηστών που χρησιμοποιούν παλαιότερο λογισμικό η ενεργοποίηση των αυτόματων ενημερώσεων , ώστε οι χρήστες να μη χρειάζεται να θυμούνται να τις εγκαθιστούν χειροκίνητα

, ώστε οι χρήστες να μη χρειάζεται να θυμούνται να τις εγκαθιστούν χειροκίνητα η άσκηση ιδιαίτερης προσοχής στους συνδέσμους (links), ακόμη και αν προέρχονται από άτομα που γνωρίζετε

(links), ακόμη και αν προέρχονται από άτομα που γνωρίζετε η επιλογή της λειτουργίας Lockdown Mode, η οποία ενισχύει τις άμυνες ασφαλείας του iPhone και μπλοκάρει ορισμένες λειτουργίες