Τι αλλαγές φέρνει η έλευση του HBO Max στη συνδρομητική

Αναθέρμανση του ανταγωνισμού στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης φέρνει η δραστηριοποίηση του HBO Max, ως ανεξάρτητης πλατφόρμας, στη χώρα μας. Η είδηση έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο που οι «μάχες» των προηγούμενων ετών έχουν καταλαγιάσει, λόγω της συμφωνίας για τον διαμοιρασμό του αθλητικού περιεχομένου μεταξύ των δύο μεγάλων, εγχώριων παικτών, ενώ η αγορά δείχνει να κινείται με ανοδικά σταθερούς αλλά συνάμα συγκρατημένους ρυθμούς.

