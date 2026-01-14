Μενού

Τι αλλαγές φέρνει η έλευση του HBO Max στη συνδρομητική

Όπως ανακοίνωσε χθες η Warner Bros. Discovery η πλατφόρμα HBO Max λανσάρει αυτόνομα την υπηρεσία streaming από 13 Ιανουαρίου στην χώρα μας.

Reader symbol
Newsroom
HBO Max
HBO Max | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Αναθέρμανση του ανταγωνισμού στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης φέρνει η δραστηριοποίηση του HBO Max, ως ανεξάρτητης πλατφόρμας, στη χώρα μας. Η είδηση έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο που οι «μάχες» των προηγούμενων ετών έχουν καταλαγιάσει, λόγω της συμφωνίας για τον διαμοιρασμό του αθλητικού περιεχομένου μεταξύ των δύο μεγάλων, εγχώριων παικτών, ενώ η αγορά δείχνει να κινείται με ανοδικά σταθερούς αλλά συνάμα συγκρατημένους ρυθμούς.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ