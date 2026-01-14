Τι αλλαγές φέρνει η έλευση του HBO Max στη συνδρομητική

Αναθέρμανση του ανταγωνισμού στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης φέρνει η δραστηριοποίηση του HBO Max, ως ανεξάρτητης πλατφόρμας, στη χώρα μας. Η είδηση έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο που οι «μάχες» των προηγούμενων ετών έχουν καταλαγιάσει, λόγω της συμφωνίας για τον διαμοιρασμό του αθλητικού περιεχομένου μεταξύ των δύο μεγάλων, εγχώριων παικτών, ενώ η αγορά δείχνει να κινείται με ανοδικά σταθερούς αλλά συνάμα συγκρατημένους ρυθμούς.
