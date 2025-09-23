Θα πάθεις πλάκα με το zoom του iPhone 17 Pro: «Από τις φαβέλες της Βραζιλίας η Ακρόπολη πιάτο»

Ένας TikTokερ είπε να δοκιμάσει τις δυνατότητες του νέου iPhone 17 Pro και πραγματικά οι ακόλουθοί του έπαθαν πλάκα.
Το βίντεο δείχνει την Ακρόπολη πεντακάθαρα και από πάρα πολύ κοντινή απόσταση. Λες και είσαι σε κάποια ταράτσα στο Μοναστηράκι ή στην Πλάκα.
Στη συνέχεια ο TikTokερ κάνει zoom out και τον δείχνει να είναι σε ταράτσα στα βάθη της Αθήνας.
Όπως έγραψε και ένας χρήστης στα σχόλια: «Απίστευτο....από τις φαβέλες της Βραζιλίας φαίνεται η Ακρόπολη».
Κάποιος άλλος με χιουμοριστικό τόνο έγραψε: «Αυτό στην χρυσή ευκαιρία θα έγγραφε «το παρών ακίνητο έχει θέα Ακρόπολη».
Ένας τρίτος από την πλευρά του ανέφερε: «Επιτέλους και εμείς από την επαρχία να δούμε λίγο Παρθενώνα»
Όσο για το κόστος; Τσάμπα πράμα. Όσο ο μέσος μισθός που θέλει να φτάσει ο Μητσοτάκης: 1500 ευρώ.
