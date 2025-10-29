Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε πολλούς της Google, μετά την είδηση ότι διέρευσαν 183 εκατομμύρια κωδικοί μετά από κυβερνοεπίθεση.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση μέσω X, σήμερα το πρωί (29/10) διέψευσε την είδηση.

«Οι αναφορές για παραβίαση της ασφάλειας του Gmail που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες είναι ψευδείς. Τα μέτρα ασφαλείας του Gmail είναι ισχυρά και οι χρήστες παραμένουν προστατευμένοι.

Οι ανακριβείς αναφορές προέρχονται από μια παρερμηνεία των βάσεων δεδομένων infostealer, οι οποίες καταγράφουν συστηματικά διάφορες περιστατικά κλοπής διαπιστευτηρίων που συμβαίνουν στο διαδίκτυο.

Δεν αντανακλούν μια νέα επίθεση που στοχεύει σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο, εργαλείο ή πλατφόρμα.

Οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν από την κλοπή διαπιστευτηρίων ενεργοποιώντας την επαλήθευση σε δύο βήματα και υιοθετώντας κλειδιά πρόσβασης ως μια ισχυρότερη και ασφαλέστερη εναλλακτική λύση έναντι των κωδικών πρόσβασης, καθώς και επαναφέροντας τους κωδικούς πρόσβασης όταν εντοπίζονται σε μεγάλο βαθμό», ενημερώνει η πλατφόρμα.

Reports of a “Gmail security breach impacting millions of users” are false. Gmail’s defenses are strong, and users remain protected. 🧵👇 — News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025