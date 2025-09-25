Xiaomi 15T: H Xiaomi παρουσίασε στο Μόναχο το πλάνο της να μπει στην καθημερινότητα του χρήστη

Η Xiaomi διοργάνωσε στο Μόναχο μια εκδήλωση για την παρουσίαση των Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro. Οι πληροφορίες που είχαμε πριν από τη δημοσιογραφική αυτή αποστολή μιλούσαν για 2-3 ακόμη συσκευές, ωστόσο αυτό που είδαμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας στο event που έλαβε χώρα στη γερμανική πόλη δεν το περιμέναμε και οφείλουμε να σημειώσουμε πως δεν το έχουμε ξαναδεί σε αντίστοιχη περίπτωση.

Η Xiaomi έχει ήδη ανοιχτεί σε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων τεχνολογίας, αλλά πλέον αρχίζει να βάζει πολύ δύσκολα στους ανταγωνιστές.

Αποστολή στο Μόναχο: Παύλος Παπαπαύλου

Η ανάπτυξη

Η κινεζική εταιρεία ανακοίνωσε πως η εμπλοκή της και η εμπορική της επιτυχία σε κινητά και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές την διατηρούν για 7η συνεχή χρονιά την λίστα του Fortune Global 500 και μάλιστα παρουσιάζοντας πλέον άνοδο 100 θέσεων!

Η Xiaomi δήλωσε την πρόθεσή της να επενδύσει άλλα 24 δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνολογία μέσα στην επόμενη πενταετία, αλλά και να ανοίξει 10 χιλιάδες καταστήματα Xiaomi Stores έως και το 2030 σε όλο τον πλανήτη. Τα νούμερα, δε, είναι αμείληκτα.

Η Xiaomi είναι για πέμπτη συνεχή χρονιά στην τρίτη θέση των smartphones παγκοσμίως, ενώ είναι δεύτερη στην Ευρώπη για το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Σε ό,τι αφορά τα wearable bands είναι πρώτη για το δεύτερο τρίμηνο και -για την ίδια περίοδο- 5η στα tablets.

Τα αυτοκίνητα της εταιρείας έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά την πορεία τους στην αγορά. Στους πρώτους 15 μήνες διάθεσης, η Xiaomi έχει παραδώσει πάνω από 300 χιλιάδες Xiaomi SU7, ενώ μέσα στα πρώτα 3 λεπτά μετά το λανσάρισμά του, δέχτηκε 200 χιλιάδες παραγγελίες για το Xiaomi YU7. Η σημαντικότερη ανακοίνωση, βέβαια, εδώ ήταν ότι επίσημα από το 2027, η Xiaomi φέρνει τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα σε όλη την παγκόσμια αγορά.

Το ανανεωμένο λειτουργικό

Η παρουσίαση εστίασε και στη νέα έκδοση του λειτουργικού Xiaomi HyperOS 3 που έρχεται από τον Οκτώβριο και μετά σε μια μεγάλη λίστα συσκευών. Σε πρώτη φάση, αυτό θα φέρει νέες λειτουργίες και «φρέσκο» περιβάλλον χρήσης για τους κατόχους κινητών.

Μέσα στα όσα ανακοινώθηκαν είναι το νέο Xiaomi HyperIsland (μια ειδική μπάρα που μένει στο πάνω μέρος της οθόνης με διάφορες ειδοποιήσεις), αλλά και το HyperConnect που αναβαθμίζει την επικοινωνία των συσκευών της, τόσο μεταξύ τους, όσο και με συσκευές τρίτων εταιρειών, όπως τα MacBook της Apple!

To HyperOS 3 θα φέρει και αναβαθμίσεις στην τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορεί πλέον να σαρώνει την οθόνη του χρήστη και να αντιλαμβάνεται τι ακριβώς προβάλλεται εκεί, να μεταφράζει και να υποτιτλίζει περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο, αλλά και να ενισχύει τη φωνή του χρήστη στις κλήσεις και τα videos.

Τα Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro

Βασικοί πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν τα Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro, τα οποία προσφέρουν αναβαθμισμένες προδιαγραφές σε μεγαλύτερες διαστάσεις με οθόνες 6.83 ιντσών, πιο λεπτό σχεδιασμό και μεγαλύτερες μπαταρίες. Το Xiaomi 15T Pro έρχεται με τον ισχυρό επεξεργαστή Dimensity 9400+, 12GB μνήμης RAM LPDDR5X και επιλογές αποθηκευτικού χώρου 256GB, 512GB ή 1TB UFS 4.1, ενώ το σύστημα ψύξης 3D IceLoop διασφαλίζει σταθερές επιδόσεις. Το smartphone υποστηρίζει το HyperOS 3 και διαθέτει OLED οθόνη με ανάλυση 1280 x 2772 pixels, κορυφαία φωτεινότητα 3.200 nits, ρυθμό ανανέωσης 144Hz και υποστήριξη HDR10+ και Dolby Vision, καθώς και stereo ηχεία με Dolby Atmos.

Για τη λήψη φωτογραφιών, η κύρια κάμερα στηρίζεται στον αισθητήρα Light Fusion 50MP της OmniVision με μεγάλο διάφραγμα και οπτικό σταθεροποιητή εικόνας, ενώ το νέο τηλεφακός 50MP προσφέρει 5x οπτικό zoom με OIS και η κάμερα ultra-wide 12MP προσφέρει ευρύ οπτικό πεδίο 120 μοιρών. Σημειώνεται επίσης κάμερα selfie 32MP. Οι πίσω κάμερες υποστηρίζουν HDR10+ video σε 4K/30p, το βασικό module μπορεί να τραβήξει βίντεο 8K/30p και 4K έως και 120fps, καθώς και 4K/60fps σε 10-bit log mode με υποστήριξη LUT για color grading.

Η μπαταρία των 5.500mAh προσφέρει αυτονομία για πάνω από 15 ώρες συνεχούς χρήσης, με γρήγορη φόρτιση HyperCharge 90W ενσύρματα και 50W ασύρματα. Η συσκευή είναι λεπτότερη από το προηγούμενο μοντέλο, έχει βάρος 210g και ανθεκτική κατασκευή με μεταλλικό πλαίσιο αλουμινίου 6M13, φέρει προστασία Gorilla Glass 7i και γυάλινη πλάτη με ίνες, ενώ διαθέτει IP68 αντοχή σε νερό ως τα 3 μέτρα. Σε επίπεδο συνδεσιμότητας βρίσκουμε υποστήριξη Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC και δυνατότητα offline επικοινωνίας φωνής σε απόσταση έως 1,9km μεταξύ τηλεφώνων.

Το βασικό Xiaomi 15T είναι εφοδιασμένο με τον Dimensity 8400-Ultra, το ίδιο σύστημα ψύξης IceLoop, 12GB μνήμης RAM και επιλογές αποθήκευσης 256GB ή 512GB. Η οθόνη παραμένει OLED 6.83 ιντσών με φωτεινότητα 3.200 nits, HDR10+ και Dolby Vision, αλλά ο ρυθμός ανανέωσης σταματά στα 120Hz. Η κύρια κάμερα έχει Light Fusion 800 αισθητήρα 50MP με OIS, συνοδεύεται από τηλεφακό 50MP με 2x zoom και ultra-wide 12MP, ενώ η selfie είναι κι εδώ 32MP.

Η συσκευή υποστηρίζει 4K βίντεο HDR10+ στα 30fps και 10-bit Log στα 60fps. H Leica "υπογράφει" τους φακούς και το Portrait Master mode έχει αναβαθμιστεί. Η μπαταρία των 5.500mAh προσφέρει ταχεία φόρτιση 67W και το πάχος της συσκευής πέφτει στα 7.5mm με βάρος 194g. Η αντοχή σε νερό αναβαθμίζεται και εδώ στα 3 μέτρα, αλλά το frame είναι κατά πάσα πιθανότητα πλαστικό. Προσφέρονται συνδεσιμότητα Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC αλλά και offline επικοινωνία φωνής έως 1,3km.

Τα υπόλοιπα mobile προϊόντα

Επόμενη στάση έγινε στα Xiaomi OpenWear Stereo Pro, τα νέα ασύρματα μοντέρνα ακουστικά που ακουμπούν στο αυτί χωρίς να το κλείνουν, δεν προσφέρουν απομόνωση εξωτερικού θορύβου, αλλά προσφέρουν στιλ και ευκολία στην καθημερινή χρήση.

Είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να στηρίζονται στο αυτί του χρήστη και να μένουν εκεί χωρίς να τον ενοχλούν και να καλύπτουν τις ανάγκες του για επικοινωνία και επαφή με το multimedia περιεχόμενο που αναπαράγεται στο κινητό ή το tablet του.

Από κει και πέρα, είδαμε τα Xiaomi Watch S4 στα 41mm (και κυρίως σε σχέδια που απευθύνονται σε γυναικείο χέρι), το νέο Xiaomi Smart Band 10 με οθόνη AMOLED 1,72 ιντσών και δυνατότητα για προσαρμογή σε διάφορα λουράκια, το tablet Redmi Pad 2 Pro με οθόνη 12,1 ιντσών, ανάλυση 2,5Κ, ρυθμό ανανέωσης στα 120Hz, μπαταρία 12000mAh και φόρτιση 33W.

Οι συσκευές για το σπίτι

Η Xiaomi έφυγε από τα παραδοσιακά προϊόντα μιας εκδήλωσης για κινητά και ανακοίνωσε μερικά ακόμη ενδιαφέροντα μοντέλα που αναμένουμε το επόμενο διάστημα. Η QD-Mini LED οθόνες της έρχονται με ανάλυση 4Κ, 1700 nits, HDR Pro και 144Hz στις 55, 65 και 75 ίντσες.

Παρουσιάστηκαν ακόμη δύο ρομποτικές σκούπες, οι Xiaomi Robot Vaccum 5 και η Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro με πολλές ενδιαφέρουσες λειτουργίες, όπως καθαριστικά μπράτσα που επεκτείνονται εκτός του σώματος για να καθαρίζουν καλύτερα τις γωνίες, νέες λειτουργίες ΑΙ για πιο αποδοτικό σκούπισμα και σφουγγάρισμα, ανανεωμένο κάδο για τη συλλογή της σκόνης, αλλά και ραντάρ που ενσωματώνεται στο σώμα για να καθαρίσει καλύτερα η σκούπα κάτω από καναπές και οθόνη στο μπροστινό τμήμα που επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει μέσω του Xiaomi app ακριβώς τι γίνεται στο σπίτι του!

Η εταιρεία έδειξε ακόμη την Xiaomi Smart Camera C701, μια προσιτή λύση για έξυπνες λειτουργίες παρακολούθησης στο σπίτι, ενώ στη συνέχεια ανακοινώθηκε η επίσημη έναρξη πώλησης των προϊόντων MiJia.

Πρόκειται για μια σειρά οικιακών συσκευών που έρχεται να καλύψει τομείς που δεν είχαμε δει μέχρι σήμερα από την εταιρεία. Και αν και τα κλιματιστικά της Xiaomi πωλούνται και στην Ελλάδα από τον Ιούλιο, μάθαμε πως πλέον θα πρέπει να αναμένουμε και ένα νέο ψυγείο, αλλά και ένα πλυντήριο-στεγνωτήριο με smart λειτουργίες.

Ο στόχος

Στόχος της Xiaomi είναι να μπει στο σπίτι και την ζωή του χρήστη για να τον εξυπηρετεί σε κάθε επίπεδο. Από το αυτοκίνητο που θα τον μετακινεί εντός και εκτός πόλης, στην καθημερινή του επικοινωνία, αλλά και σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητάς του, όπου μια έξυπνη συσκευή μπορεί να κάνει τα πάντα για εκείνον. Η εταιρεία έδειξε ιδιαίτερα επιθετική και φαίνεται πως έχει μεγαλόπνοα σχέδια για το άμεσο μέλλον. Ο μόνος ευχάριστος «πονοκέφαλος» της Xiaomi είναι πλέον πως θα μπορέσει να χωρέσει όλες αυτές τις συσκευές στο Xiaomi App της.