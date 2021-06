«Λύγισε» ο Στέφανος Τσιτσιπάς και δεν τα κατάφερε στον τελικό του τουρνουά τένις Roland Garros, καθώς ηττήθηκε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Μετά από έναν αγώνα που διήρκησε πάνω από τέσσερις ώρες, ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε και δεν κατάφερε να επικρατήσει έναντι του κορυφαίου Σέρβου τενίστα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε στα δύο πρώτα σετ και «άγγιξε» τη νίκη, αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς που κατάφερε να πάρει τα τρία επόμενα. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε με δύο σετ αλλά τελικά έχασε.

«Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα. Άλλη μια φορά πρέπει να πω ότι ήταν μια ηλεκτρισμένη εμφάνιση. Πρέπει να πω ευχαριστώ στους γονείς μου, στη γυναίκα μου σε όλους όσους ήταν στο μποξ μου. Έπαιξα σε αυτό το επίπεδο κόντρα σε δύο μεγάλους αθλητές και ήταν δύσκολο για μένα να βρεθώ πίσω στο σκορ με 2-0 και να το γυρίσω. Ευχαριστώ για την υποστήριξη και πάλι», είπε ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά τη νίκη του.

🇷🇸 Djokovic Jubilation 🇷🇸@DjokerNole lands Grand Slam title No.19 and his second in Paris, defeating Tsitsipas 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/lsG64N0s9q