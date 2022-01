Νόβακ Τζόκοβιτς: Δεν έχει συλληφθεί - Επεισόδια στους δρόμους της Μελβούρνης

Η παρανόηση, όπως όλα δείχνουν, αναφορικά με το μέλλον του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία πυροδότησε εντάσεις στους δρόμους της Μελβούρνης με οπαδούς τους Σέβρου τενίστα. Ο «Νόλε» αφέθηκε ελεύθερος στις 8:45 ώρα Ελλάδας και δεν επιβεβαιώνεται πως έχει συλληφθεί εκ νέου -όπως είχε αφήσει να εννοηθεί ο πατέρας του- αλλά έπρεπε να ακολουθηθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ώστε να μείνει ελεύθερος.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα όλα άρχισαν όταν ένα μαύρο αυτοκίνητο βγήκε από το δικαστικό κτήριο, με τους οπαδούς του Τζόκοβιτς που βρίσκονταν στο σημείο να μην τον βλέπουν στο εσωτερικό του. Εκείνοι ακολούθησαν το όχημα, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων. Αποτέλεσμα ήταν να επικρατήσει χάος και να τραυματιστούν ελαφρά κάποιοι από τους διαδηλωτές. Σύμφωνα με Αυστραλό δημοσιογράφο, ο Τζόκοβιτς όντως δεν βρισκόταν στο αυτοκίνητο αλλά έμεινε στο κτήριο.

Όπως σημειώνεται στα Μέσα της Αυστραλίας, ο υπουργός Μετανάστευσης Άλεξ Χοκ δεν θα αποφασίσει εάν θα ακυρώσει τη βίζα του Τζόκοβιτς απόψε. Είχε τέσσερις ώρες για να αποφασίσει εάν παρέμενε υπό κράτηση, αλλά μπορεί να αποφασίσει για ακύρωση ανά πάσα στιγμή.



Police have used OC spray to disperse a crowd in Melbourne that was mobbed a car which the tennis fans believed held Novak Djokovic. @theage pic.twitter.com/1uwCirHZ7m — Ashleigh McMillan (@Ash_McMillan) January 10, 2022

The crowd is convinced #Djokovic is in this car (also unverified) and they are losing it. It is surrounded by police now. pic.twitter.com/I8h8tX2KlG — Cait Kelly (@cait__kelly) January 10, 2022