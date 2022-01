Οι διοργανωτές του Australian Open πραγματοποίησαν τελικά την κλήρωση του τουρνουά με μιάμιση ώρα καθυστέρηση, καθώς είχαν αναβάλει -προσωρινά όπως αποδείχθηκε- την διαδικασία με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να συμπεριλαμβάνεται τελικά σ' αυτήν. Ο Νο.1 τενίστας στον κόσμο θα ξεκινήσει το τουρνουά, εφόσον δεν του ακυρώσει τη βίζα ο Αυστραλός υπουργός Μετανάστευσης, κόντρα στον συμπατριώτη του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς.

Top seed and nine-time #AusOpen champion 🇷🇸 @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG