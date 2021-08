«Just the 2 of us»: Ποια είναι τα ονόματα έκπληξη και ποιος ο ρόλος της Josephine

Το «Just the 2 of us» είναι μια από τις παραγωγές που έχει ξεχωρίσει ο κόσμος και βάσει των όσων ακούγονται το φετινό φιλανθρωπικό σόου θα είναι ακόμη πιο λαμπερό. Η περσινή νικήτρια Josephine ακούγεται έντονα ότι θα αναλάβει τα backstage του παιχνιδιού, με βασικό πλεονέκτημα ότι έχει περάσει από το σόου σαν παίχτρια και γνωρίζει πολύ καλά την ψυχολογία όλων των παιχτών, ειδικά εκείνων που είναι τραγουδιστές και πρέπει να εκπαιδεύσουν το ταίρι τους για μια άρτια εμφάνιση on stage. Σταθερή παραμένει η κριτική επιτροπή που αποτελείται από τους Σταμάτη Φασουλή, Δέσποινα Βανδή, Βίκυ Σταυροπούλου και Μαρία Μπακοδήμου ενώ στην παρουσίαση παραμένει ο Νίκος Κοκλώνης.

Όσο για τα ονόματα που αναμένεται να δούμε, αν και ακόμα δεν έχει παρθεί η οριστική απόφαση, οι εκπλήξεις θεωρούνται δεδομένες. Η Πηγή Δεβετζή, η Γωγώ Μαστροκώστα, η Έλενα Ασημακοπούλου, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η Μαρία Σολωμού, η Δέσποινα Μοιραράκη, η Μάρα Δαρμουσλή, η Ραμόνα Βλαντή που γνωρίσαμε από το my style rocks, η Βασιλική Ανδρίτσου, η Νικολέττα Ράλλη, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Γιώργος Ασημακόπουλος και ο Λούκας Γιώρκας είναι τα ονόματα που φλερτάρουν έντονα με το σόου.

Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι αφού ακούστηκε και το όνομα του Κωνσταντίνου Παντελίδη του μικρότερου αδερφού του Παντελή Παντελίδη που ακολουθεί τα χνάρια του στην μουσική αλλά και του Θέμη Αδαμαντίδη ο οποίος θα είναι και μια από τις εκπλήξεις του σόου αν τελικά πει το ναι. Από τα ονόματα που έχουν κάνει συζητήσεις είναι και η Γωγώ Γαρυφάλλου. Το Γωγουλίνι την προηγούμενη σεζόν είχε γίνει η «αγαπημένη» του Νίκου Μουτσινά καθώς σε κάθε εκπομπή του είχε και ένα απόσπασμα από την δική της. Μάλιστα είχε κάνει συζητήσεις και στο παρελθόν για την εν λόγω παραγωγή η οποία όμως δεν προχώρησε.