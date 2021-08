Μόνικα Λεβίνσκι - Μπιλ Κλίντον: Το σκάνδαλο με το λερωμένο φόρεμα έρχεται στη μικρή οθόνη

Στη μικρή οθόνη θα προβληθεί το «σκάνδαλο» με το λερωμένο φόρεμα της Μόνικα Λεβίνσκι από τον Μπιλ Κλίντον. Το σκάνδαλο αφορούσε στην ερωτική σχέση που είχε συνάψει το 1996 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, με την γραμματέα του, Μόνικα Λεβίνσκι.

Σε απόσπασμα του τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται η αναπαράσταση της διαβόητης αγκαλιάς μεταξύ της Λεβίνσκι και του Κλίντον στη διάρκεια συγκέντρωσης του προσωπικού του Λευκού Οίκου το 1996. Ακόμα σε μια άλλη σκηνή ο Κλάιβ Όουεν, που υποδύεται τον Μπιλ Κλίντον, ακούγεται να λέει την «θρυλική» φράση που είχε αφήσει εποχή τότε: «Δεν είχα σεξουαλικές σχέσεις με εκείνη τη γυναίκα».

Beanie Feldstein is Monica Lewinsky

Edie Falco is Hillary Clinton

Clive Owen is Bill Clinton

Sarah Paulson is Linda Tripp

Cobie Smulders is Ann Coulter

Billy Eichner is Matt Drudge



