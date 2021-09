Top Chef: Ερχεται το νέο ριάλιτι μαγειρικής του ΣΚΑΪ – Ποιοι είναι οι 3 κριτές

Την Κυριακή (5/9) αναμένεται να κάνει πρεμιέρα ο νέος διαγωνισμός μαγειρικής του ΣΚΑΪ «Top Chef», με τους Γιώργο Βενιέρη, Γκίκα Ξενάκη και Αστέριο Κουστούδη στη θέση της κριτικής επιτροπής. Το «Top Chef» είναι μία παραγωγή του ΣΚΑΪ με την Acun Media και αποτελεί τον... ανταγωνιστή του Game of Chefs στον ΑΝΤ1και του Masterchef στο Star.

Στο Top Chef οι καταξιωμένοι σεφ Γιώργος Βενιέρης, Γκίκας Ξενάκης και Αστέριος Κουστούδης αναζητούν τον Ελληνα Top Chef, που θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο και μία θέση στα διασημότερα εστιατόρια του κόσμου. Οι διαγωνιζόμενοι καθημερινά θα παίρνουν μέρος σε απαιτητικές δοκιμασίες! Θα κληθούν να συνεργαστούν, να αναμετρηθούν και να αποδείξουν ότι αξίζουν να παραμείνουν στον διαγωνισμό μέχρι τέλους.

Top Chef: Ποιοι είναι οι 3 κριτές

Γιώργος Βενιέρης

Image

Ο ευρηματικός σεφ Γιώργος Βενιέρης, φανατικός λάτρης των εστιατορίων έχει τη δική του συμβουλευτική εταιρεία, τη Smiling Dog – Hotel & Restaurant Consulting. Δηλώνει άνθρωπος της πόλης, αλλά και ταξιδιώτης του κόσμου. Γεννημένος το 1978 στο Χαλάνδρι, έχει καταγωγή από τη Φολέγανδρο και τη Νάξο. Με μητέρα και γιαγιά επαγγελματίες μαγείρισσες και πατέρα ξενοδοχοϋπάλληλο, είχε σαν δεύτερο σπίτι του τις κουζίνες. Τα ταξίδια είναι η έμπνευσή του. Μόλις 18 χρονών ταξίδεψε στο Λονδίνο για να δοκιμάσει την κουζίνα ενός βραβευμένου εστιατορίου, κι όσο τα χρόνια περνούσαν ακολούθησαν κι άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ύστερα η μεγάλη του αγάπη, η Ασία.

Ξεκίνησε επαγγελματικά στο εστιατόριο Vardis του ξενοδοχείου Πεντελικόν, όπου με επικεφαλής τον Jean Grylleau κατάφεραν να φέρουν το δεύτερο αστέρι Michelin στην Ελλάδα, το 1999. Ακολούθησαν η βραβευμένη με δύο αστέρια Michelin Spondi, και το Electra Palace Hotel. Επόμενος σταθμός ήταν το Λονδίνο. Εκεί μέσα από το εστιατόριο Mazi επαναπροσδιόρισε την ελληνική κουζίνα δημιουργώντας ένα νέο ρεύμα.

Θέλοντας να συστήσει στο ελληνικό κοινό μία νέα εκδοχή της fusion κουζίνας, ανοίγει το πρώτο του εστιατόριο, το Mr. Pug, αρχικά στη Μύκονο κι έπειτα στην Αθήνα και δημιουργεί νέες μαγειρικές τάσεις με τα πολυβραβευμένα του μενού. Συνεχίζει να καινοτομεί εισάγοντας ένα νέο είδος ασιατικού street food, με την καντίνα του στο Χαλάνδρι, το Mr. Pug’s Canteen.

Ως αυθεντικός εξερευνητής που δηλώνει “πειρατής” λατρεύει τη θάλασσα και ασχολείται με τις καταδύσεις, το ψάρεμα και την υποβρύχια φωτογραφία. Ένα από τα χαρακτηριστικά του πιάτα είναι η σούπα τραχανά με φαγκρί μαριναρισμένο με κάρι, αν και αυτήν την περίοδο ο ίδιος προτιμά να πειραματίζεται με διαφορετικές εκδοχές από το απλό ψωμοτύρι. Το όνειρό του είναι να φτιάξει το καλύτερο εστιατόριο στην Ελλάδα, με έδρα το αγαπημένο του νησί, τη Φολέγανδρο.

Γκίκας Ξενάκης

Image

Ο Γκίκας Ξενάκης είναι Head Chef του πολυβραβευμένου εστιατορίου Aleria, από το 2012 μέχρι και σήμερα. Το 2020 ανακηρύχθηκε Σεφ της Χρονιάς στα Βραβεία Gault & Millau Hellas. Γεννημένος το 1983 και μεγαλωμένος στη Θήβα, είναι παντρεμένος με την Ελένη και έχουν δύο γιους, 6 και 2,5 ετών.

Η σχέση του με τη μαγειρική προέκυψε εντελώς τυχαία. Το όνειρό του ήταν να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία. Στην προτροπή του πατέρα του να ασχοληθεί με τη μαγειρική ήταν αρνητικός, αλλά στο τέλος, πείστηκε να το δοκιμάσει. Το ένστικτο του πατέρα του βγήκε αληθινό. Κατάφερε να διακριθεί ως Chef με συμμετοχές σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς μαγειρικής. Ανάμεσα σ’ αυτά, 3 Χρυσούς Σκούφους, δεκάδες Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας καθώς επίσης και Βραβεία FNL Best Restaurant Awards.

Από το 2013 και μετά διδάσκει σε σχολή μαγειρικής, με κύριο ζητούμενο να δημιουργήσει μαγειρικό ήθος στους μαθητές του. To 2020, με τη σχολή του κατέκτησε το Βραβείο "Best School of the Year" στον διαγωνισμό 1st Mediterranean Chef’s Club.

Στην κουζίνα του είναι αυστηρός, αλλά και ταυτόχρονα φιλικός με τους συναδέλφους του, καθώς παραδέχεται ότι είναι εκείνοι που υλοποιούν τη σκέψη του. Το… αποδομημένο παστίτσιο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του πιάτα. Δηλώνει συλλέκτης μανιταριών, οι διαδρομές που κάνει για την εύρεσή τους είναι η ψυχοθεραπεία του. Όνειρο ζωής του είναι να φτιάξει ένα εστιατόριο μέσα στη φύση που να τροφοδοτείται από το δικό του μποστάνι.

Αστέριος Κουστούδης

Image

Ο Αστέριος Κουστούδης έχει ως φιλοσοφία στη ζωή του πως αν αγαπάς και σε ευχαριστεί αυτό που κάνεις, τότε μόνο θα καταφέρεις να κάνεις χαρούμενους όσους γεύονται το φαγητό σου. Ο ίδιος το τηρεί ευλαβικά μέχρι σήμερα που ηγείται, ως Executive Chef των ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετάνια και King George.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες, 10 και 6 ετών. Μικρός περνούσε τα καλοκαίρια στο χωριό της μητέρας του, τα Βρασνά Θεσσαλονίκης. Οι μνήμες, οι μυρωδιές κι οι γεύσεις των απλών υλικών του χωριού τον έκαναν να τρέφει απόλυτο σεβασμό στην απλότητα των πρώτων υλών. Πέρασε στη Σχολή Αξιωματικών Αστυφυλάκων Ξάνθης όμως την εγκατέλειψε πολύ γρήγορα. Τον κέρδισε τελικά, η μαγειρική.

Μετά τις συνεργασίες του με τα ξενοδοχεία Μακεδονία Παλλάς και Ηλέκτρα Παλλάς της Θεσσαλονίκης, βρέθηκε το 2008 στο εστιατόριο Vardis του ξενοδοχείου Πεντελικόν ως επικεφαλής της κουζίνας του και βραβεύτηκε με αστέρι Michelin για την ελληνική κουζίνα, διάκριση που κράτησε για 3 χρόνια. Οι δημιουργίες του έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, μέσα από διεθνή φεστιβάλ και συνεργασίες, όπως αυτή με την αλυσίδα ξενοδοχείων Marriott.

Πιστεύει πως όλα είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης. Είναι λάτρης της εποχικότητας των προϊόντων και θεωρεί ότι από μόνο του ένα υλικό μπορεί να γίνει ξεχωριστό χωρίς πολλές επεξεργασίες. Ένα πιάτο που ίσως θα ξεχώριζε είναι οι κολοκυθοανθοί στην εποχή τους, γεμιστοί με θαλασσινά και σάλτσα αυγολέμονο. Όνειρό του είναι να μαγειρέψει για τους γάμους των κοριτσιών του!